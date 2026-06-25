राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने कक्षा 9 की नई सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक में पहली बार वर्ष 1975-77 के आपातकाल को शामिल किया है। आजादी के बाद भारतीय लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण और विवादित दौरों में से एक माने जाने वाले इस अध्याय को अब विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा।

एनसीईआरटी की नई पुस्तक “Understanding Society: India and Beyond” में आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के सामने आई एक बड़ी चुनौती के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह बदलाव ऐसे समय में किया गया है जब देश आपातकाल लागू होने के 50 वर्ष पूरे होने का साक्षी बन रहा है।

किताब में आपातकाल को कैसे समझाया गया है?

पुस्तक में बताया गया है कि 1970 के दशक की शुरुआत में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और सरकार के खिलाफ बढ़ते असंतोष के कारण देशभर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए थे। इसी पृष्ठभूमि में जून 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया।

किताब के अनुसार, आपातकाल के दौरान अधिकांश मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए थे। प्रेस पर सेंसरशिप लागू की गई और कई राजनीतिक नेताओं तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव बढ़ा और नागरिक स्वतंत्रताओं पर भी असर पड़ा।

जयप्रकाश नारायण के आंदोलन को भी मिली प्रमुख जगह

नई एनसीईआऱटी किताब में समाजवादी नेता और लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण (जेपी) की भूमिका को भी विस्तार से बताया गया है। पुस्तक में उल्लेख है कि जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चले जन आंदोलनों ने विशेष रूप से बिहार और गुजरात में छात्रों तथा आम नागरिकों को संगठित किया। इसके बाद 1977 में आपातकाल समाप्त किया गया और आम चुनाव कराए गए, जिसमें जनता ने मतदान के जरिए अपनी राय व्यक्त की।

एनसीईआरटी के अनुसार, तत्कालीन सत्तारूढ़ सरकार की हार भारतीय लोकतंत्र की मजबूती और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शक्ति को दर्शाती है।

लोकतंत्र के सामने मौजूद चुनौतियों से जोड़ा गया आपातकाल

नई किताब में आपातकाल को केवल एक ऐतिहासिक घटना के रूप में नहीं बल्कि लोकतंत्र की परीक्षा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अध्याय में लोकतंत्र के समक्ष मौजूद अन्य चुनौतियों जैसे फेक न्यूज, गलत सूचना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान, गरीबी, क्षेत्रवाद, जातीय भेदभाव और लैंगिक असमानता पर भी चर्चा की गई है।

“Democracy and You” नाम से जोड़ा गया नया सेक्शन

एनसीईआरटी ने पहली बार “Democracy and You” नामक एक नया सेक्शन भी जोड़ा है। इसका उद्देश्य छात्रों को लोकतंत्र, संविधान और नागरिक जिम्मेदारियों को व्यावहारिक रूप से समझाना है। यह खंड छात्रों को लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक सहभागिता के महत्व से परिचित कराएगा तथा उन्हें लोकतंत्र से जुड़े मुद्दों पर सोचने और चर्चा करने के लिए प्रेरित करेगा।

मीडिया को बताया गया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ

नई सामाजिक विज्ञान पुस्तक में मीडिया की भूमिका पर भी विशेष अध्याय शामिल किया गया है। किताब में मीडिया को “लोकतंत्र का चौथा स्तंभ” बताया गया है और कहा गया है कि मीडिया सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा जनता की आवाज को लोकतांत्रिक मंच तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है।

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क्यों महत्वपूर्ण है यह बदलाव?

विशेषज्ञों का मानना है कि कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में आपातकाल को शामिल करने से छात्रों को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास, संविधान की ताकत और नागरिक अधिकारों के महत्व को बेहतर तरीके से समझने का अवसर मिलेगा। साथ ही यह अध्याय लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका और उनके संरक्षण की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है।