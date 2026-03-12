राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने कक्षा 9 के छात्रों के लिए नई अंग्रेजी पाठ्यपुस्तक “कावेरी” जारी की है। यह पुस्तक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा स्कूल शिक्षा 2023 (NCF-SE 2023) के तहत तैयार की गई है। नई पुस्तक अब तक पढ़ाई जा रही दो किताबें बीहाइव और मोमेंट्स की जगह लेगी। इस नई किताब में भारतीय लेखकों और भारतीय ज्ञान परंपराओं पर ज्यादा जोर दिया गया है, ताकि छात्रों को भारतीय साहित्य और संस्कृति से बेहतर तरीके से जोड़ा जा सके।

एक ही किताब से होगी पढ़ाई

एनसीईआरटी अधिकारियों के अनुसार, पहले कक्षा 9 के अंग्रेजी पाठ्यक्रम में दो किताबें होती थीं और कुल 29 पाठ पढ़ाए जाते थे लेकिन अब अब नई व्यवस्था के तहत केवल एक किताब “Kaveri” होगी, जिसमें कुल कुल 16 पाठ शामिल किए गए हैं। इस किताब में पाठ्यक्रम को पहले की तुलना में संक्षिप्त और संतुलित बनाया गया है, जिसके पीछे एनसीईआरटी का उद्देश्य छात्रों पर पाठ्यभार कम करना और साहित्य को अधिक संतुलित तरीके से प्रस्तुत करना है।

भारतीय और विदेशी लेखकों को बराबर जगह

एनसीईआरटी द्वारा लॉन्च की गई नई किताब कावेरी में कुल 16 पाठ हैं, जिसमें 8 पाठ भारतीय लेखकों के और 8 पाठ विदेशी लेखकों के दिए गए हैं। पहले की किताबों में 29 पाठों में से 15 पाठ अंतरराष्ट्रीय लेखकों के थे लेकिन अब नई किताब में भारतीय और विदेशी लेखकों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है।

किन भारतीय लेखकों की रचनाएं की गई शामिल ?

एनसीईआरटी ने नई किताब में कई प्रसिद्ध भारतीय लेखकों की रचनाएं शामिल की गई हैं, जिनकी लिस्ट नीचे दी गई है।

सुब्रमण्यम भारती – मशहूर तमिल कवि

सुधा मूर्ति – लेखिका और राज्यसभा सांसद

तेमसुला एओ – नागालैंड की लेखिका

मित्रा फुकन – असम की मशहूर उपन्यासकार

रवींद्रनाथ टैगोर – नोबेल पुरस्कार विजेता कवि

एनसीईआरटी की नई किताब की शुरुआत सुधा मूर्ति की 2004 की प्रसिद्ध पुस्तक हाउ आई टॉट माई ग्रैंडमदर टू रीड एंड अदर स्टोरीज की एक कहानी से होती है।

किन विदेशी लेखकों की रचनाएं की गई शामिल

नई एनसीईआरटी किताब में कई विदेशी लेखकों की रचनाएं भी शामिल हैं, जिनमें नाम इस प्रकार हैं।

डेविड रोथ – अमेरिकी कवि

चार्ल्स स्वेन – अंग्रेजी कवि

ब्रायना टी. पर्किन्स – बच्चों की लेखिका

रॉबर्ट लैंगली – कवि

माया एंथनी – लेखिका

आइरीन चुआ – सिंगापुर बेस्ड लेखिका

इन प्रमुख लेखकों के अलावा किताब में एक अनाम कविता “Gifts of Grace: Honouring Our Vocations” भी शामिल है।

पैरालंपिक खिलाड़ी दीपा मलिक पर भी पाठ

एनसीईआरटी ने कक्षा 9 की नई किताब में प्रेरणादायक सामग्री को भी शामिल किया गया है। इसमें “The World of Limitless Possibilities” नामक एक साक्षात्कार आधारित पाठ है, जिसमें भारत की प्रसिद्ध पैरालंपिक खिलाड़ी दीपा मलिक की कहानी और उपलब्धियों को दर्शाया गया है।

क्या है बदलाव का उद्देश्य

एनसीईआरटी अधिकारियों के अनुसार नई किताब तैयार करने के पीछे कई उद्देश्य हैं, जिसमें भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देना, भारतीय और वैश्विक साहित्य के बीच संतुलन बनाना, पाठ्यक्रम को सरल और कम बोझ वाला बनाने के साथ ही छात्रों को प्रेरणादायक और विविध साहित्य से परिचित कराना है।