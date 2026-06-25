राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) की नई कक्षा 6 की कन्नड़ पाठ्यपुस्तक ‘कृष्णा’ को लेकर कर्नाटक में विवाद खड़ा हो गया है। शिक्षा अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन पीपुल्स अलायंस फॉर फंडामेंटल राइट्स टू एजुकेशन (PAFRE) ने आरोप लगाया है कि यह पुस्तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत पाठ्यक्रम के कथित “भगवाकरण” का हिस्सा है।
संगठन ने दावा किया कि पुस्तक में धार्मिक और पौराणिक संदर्भों को बढ़ावा दिया गया है, जबकि कर्नाटक की सांस्कृतिक पहचान, साहित्यिक विरासत और विविध खानपान को पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया है। PAFRE ने इस पुस्तक को वर्तमान शैक्षणिक सत्र से हटाने की मांग भी की है।
NCERT पर क्या आरोप लगाए गए?
पीपुल्स अलायंस फॉर फंडामेंटल राइट्स टू एजुकेशन के प्रमुख संयोजक निरंजनाराध्य वी.पी. ने कहा कि कर्नाटक की पहचान आदिकवि पम्पा, कुवेम्पु, कोटा शिवराम कारंथ और बसवन्ना जैसे साहित्यकारों और समाज सुधारकों से जुड़ी है। ऐसे में पाठ्यपुस्तक का नाम “कृष्णा” रखना उचित नहीं है।
संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि, पुस्तक के पोषण संबंधी अध्याय में केवल शाकाहारी भोजन को संतुलित आहार के रूप में दिखाया गया है। चित्रों और उदाहरणों में मछली, अंडा और मांस जैसे खाद्य पदार्थों को पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया।
कर्नाटक के विभिन्न क्षेत्रों जैसे तटीय कर्नाटक, मलनाड, उत्तर कर्नाटक और ओल्ड मैसूर की लोक संस्कृति और जीवनशैली का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। पुस्तक तैयार करने की प्रक्रिया में राज्य की राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण विभाग (DSERT)को शामिल नहीं किया गया।
PAFRE ने CBSE और NCERT से पुस्तक का नाम बदलने तथा संतुलित आहार वाले अध्याय में मांसाहारी खाद्य पदार्थों का स्पष्ट उल्लेख करने की मांग की है।
NCERT ने आरोपों पर क्या कहा?
विवाद बढ़ने के बाद NCERT ने 25 जून 2026 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए ‘कृष्णा’ नाम रखने की वजह बताई है। एनसीईआरटी ने कहा कि उसकी भाषा की पाठ्यपुस्तकों का नाम भारत की प्रमुख नदियों के नाम पर रखा गया है। इसमें हिंदी पुस्तक का नाम ‘गंगा’, अंग्रेजी पुस्तक का नाम ‘कावेरी’, उर्दू पुस्तक का नाम ‘जमुना’ (यमुना) और कन्नड़ पुस्तक का नाम ‘कृष्णा’ रखा गया है।
NCERT के अनुसार, कर्नाटक की प्रमुख नदियों में शामिल कृष्णा नदी के नाम पर पुस्तक का नाम रखा गया है। इसका किसी धार्मिक या राजनीतिक एजेंडे से कोई संबंध नहीं है।
संतुलित आहार को लेकर क्या सफाई दी?
एनसीईआरटी ने कहा कि कक्षा 6 की इस पुस्तक के अध्याय 6 में संतुलित आहार को विस्तार से समझाया गया है, जिसके लिए अध्याय में दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल और अन्य खाद्य पदार्थों को संतुलित आहार का हिस्सा बताया गया है।
पृष्ठ 63 पर दिए गए चित्र में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल हैं और पुस्तक में कहीं भी शाकाहार को श्रेष्ठ या अनिवार्य नहीं बताया गया है। न ही मांसाहारी भोजन का विरोध किया गया है क्योंकि अध्याय का उद्देश्य केवल बच्चों में स्वस्थ भोजन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
NCERT ने क्या कहा?
एनसीईआरटी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि वह छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और पाठ्यपुस्तकों को बेहतर बनाने के लिए सभी हितधारकों के सुझावों और रचनात्मक आलोचनाओं का स्वागत करता है। परिषद ने यह भी दोहराया कि नई पुस्तकों का विकास राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और NCF-SE 2023 के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया गया है।