राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) की 117 शैक्षणिक पदों के लिए निकाली गई भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। अभी तक यह डेडलाइन 20 फरवरी 2026 थी, लेकिन अब NCERT ने इसे 6 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन जैसे पदों के लिए अब इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 6 मार्च को शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट ncert.nic.in पर विजिट करना होगा।

कुल 117 रिक्तियों के निकली है यह भर्ती

NCERT की इस सीधी भर्ती का उद्देश्य अपने कैंपस में 117 एकेडमिक वैकेंसी भरना है। जिन इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों ने अभी तक इस एप्लीकेशन प्रोसेस को पूरा नहीं किया है वह 6 मार्च शाम 5 बजे तक ऑफिशियल वेबसाइट ncert.nic.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर दें। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सलाह है कि वह फॉर्म भरने से पहले एकबार अधिसूचना को जरूर पढ़ लें।

कुल रिक्तियों की जानकारी

इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 117 रिक्तियों में 114 पद प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए निर्धारित हैं जबकि 3 वैकेंसी में से डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए 1 और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए 2 पद निर्धारित हैं। चुने गए कैंडिडेट्स को नई दिल्ली, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलांग में मौजूद NCERT कैंपस में पोस्ट किया जाएगा।

अप्लाई करने के लिए देना होगा शुल्क

इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स को आवेदन शुल्क देना होगा। UR, OBC और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 1000 रुपये देने होंगे, जबकि SC, ST, PwD और महिला कैटेगरी के एप्लीकेंट्स को कोई फीस नहीं देनी होगी। एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते समय पेमेंट ऑनलाइन मोड से पूरा करना होगा।

कैसे होगा उम्मीदवारों का चयन?

चयन प्रक्रिया में कैंडिडेट्स को उनकी एलिजिबिलिटी और क्रेडेंशियल्स के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जिसके बाद इंटरव्यू होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट पूरी तरह से इंटरव्यू परफॉर्मेंस के आधार पर, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और NCERT की गाइडलाइंस के अनुसार तैयार की जाएगी।