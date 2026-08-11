NEET PG 2026 City Intimation Slip: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) आज, 11 अगस्त 2026 को NEET PG 2026 की सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी करेगा। इस स्लिप के जरिए उम्मीदवारों को उनके आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी मिलेगी। NEET PG 2026 परीक्षा का आयोजन 30 अगस्त 2026 को देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित मोड (CBT) में किया जाएगा।

उम्मीदवार सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी होने के बाद इसे NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके चेक कर सकेंगे। इसमें उम्मीदवार को आवंटित टेस्ट सिटी की जानकारी दी जाएगी, ताकि वे परीक्षा के लिए यात्रा और ठहरने की व्यवस्था पहले से कर सकें।

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NEET PG 2026 City Slip: एडमिट कार्ड से अलग है सिटी इंटिमेशन स्लिप

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि NEET PG City Intimation Slip एडमिट कार्ड नहीं है। सिटी स्लिप में केवल परीक्षा शहर की जानकारी दी जाएगी। इसमें परीक्षा केंद्र का विस्तृत पता और प्रवेश से संबंधित जरूरी जानकारी नहीं होगी।

विस्तृत परीक्षा केंद्र की जानकारी NEET PG 2026 एडमिट कार्ड में दी जाएगी। इसलिए केवल सिटी इंटिमेशन स्लिप के आधार पर उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उसे डाउनलोड करना होगा और उसमें दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ना होगा।

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NEET PG 2026 Exam Date: 30 अगस्त को परीक्षा

NBEMS के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार NEET PG 2026 परीक्षा का आयोजन 30 अगस्त 2026 को किया जाएगा। परीक्षा देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) मोड में आयोजित होगी।

NEET PG 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई से 21 जुलाई 2026 तक चली थी। परीक्षा के बाद NEET PG 2026 का परिणाम 30 सितंबर 2026 तक जारी किए जाने का कार्यक्रम है।

इस साल बदला है एग्जाम सिटी अलॉटमेंट का नियम

NEET PG 2026 में परीक्षा शहर के आवंटन को लेकर NBEMS ने महत्वपूर्ण बदलाव/स्पष्टीकरण दिया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि टेस्ट सिटी या टेस्ट सेंटर का आवंटन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि उम्मीदवार द्वारा आवेदन जल्दी जमा करने से उसे किसी विशेष राज्य, शहर या परीक्षा केंद्र के आवंटन में कोई प्राथमिकता नहीं मिलेगी।

उम्मीदवारों ने चुने थे तीन टेस्ट स्टेट

NEET PG 2026 आवेदन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को तीन पसंदीदा टेस्ट स्टेट चुनने थे। पहली पसंद वाला टेस्ट स्टेट वही होना जरूरी था, जो उम्मीदवार द्वारा आवेदन फॉर्म में दिए गए correspondence state से संबंधित था।

इसके अलावा उम्मीदवारों को अन्य दो विकल्प पड़ोसी राज्यों में से चुनने थे। NBEMS ने यह भी स्पष्ट किया था कि आवेदन जमा होने के बाद correspondence address और test-state preferences में बदलाव नहीं किया जा सकता। यह बदलाव एडिट विंडो के दौरान भी नहीं किया जा सकता था।

NEET PG 2026 City Intimation Slip कैसे चेक करें?

सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स से अपनी परीक्षा सिटी चेक कर सकते हैं:

स्टेप 1. NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. NEET PG 2026 से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपने लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें।

स्टेप 4. स्क्रीन पर दिखाई दे रही NEET PG 2026 City Intimation Slip को खोलें।

स्टेप 5. आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी चेक करें।

स्टेप 6. भविष्य के संदर्भ के लिए स्लिप डाउनलोड कर लें।

यात्रा की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है सिटी स्लिप

नीट पीजी 2026 की सिटी इंटिमेशन स्लिप उम्मीदवारों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा शहर की जानकारी पहले मिल जाएगी। उम्मीदवार इसके आधार पर यात्रा, ट्रेन/फ्लाइट और ठहरने की व्यवस्था की योजना बना सकते हैं।

उम्मीदवार रखें इन बातों का ध्यान

NEET PG 2026 उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट चेक करते रहें। सिटी इंटिमेशन स्लिप मिलने के बाद उम्मीदवार परीक्षा शहर की जानकारी के आधार पर अपनी यात्रा की योजना बना सकते हैं, लेकिन एडमिट कार्ड जारी होने तक परीक्षा केंद्र का अंतिम पता और प्रवेश संबंधी निर्देश स्पष्ट नहीं होंगे।

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