नवोदय विद्यालय में कराना है बच्चे का एडमिशन? यहां जान लीजिए सारी डिटेल

नवोदय विद्यालय : इस साल चार नवंबर को सुबह 11.30 बजे जम्मू-कश्मीर, मेघालय, नगालैंड मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल के तवांग में परीक्षा होने जा रही है।

Navodaya Vidyalaya Samiti की परीक्षा के लिए आवेदन शुरू

नवोदय विद्यालय में अगर आपको भी अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है, तो ये खबर आपके लिए है। नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) ने आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। 10 अगस्त तक सभी 6th क्लास के लिए अपने आवेदन दे सकते हैं। इसके बाद 10 नवंबर को परीक्षा होगी और फिर अगले साल से एडमिशन शुरू। बताया जा रहा है कि इस साल चार नवंबर को सुबह 11.30 बजे जम्मू-कशमीर, मेघालय, नगालैंड मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल के तवांग में परीक्षा होने जा रही है। हिमाचल के कई जिलों में भी 10 नवंबर को ही परीक्षा ली जाएगी। जो राज्य रह जाएंगे, वहां पर अगले साल 20 जनवरी को परीक्षा कंडक्ट की जाएगी। बड़ी बात ये है कि इस परीक्षा के लिए कोई भी एडमिशन फी नहीं ली जाएगी। एडमिशन कैसे होगा, प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले navodaya.gov.in वेबसाइट पर जाइए

होमपेज पर एक रेजिस्ट्रेशन लिंक है, उस पर क्लिक करें

छात्र की जरूरी डिटेल फिल करें

एप्लिकेशन फॉर्म को भरें, हर दस्तावेज अटैच करें

फॉर्म को क्लिक कर सेव कर दें कौन परीक्षा में नहीं बैठ सकते? JNV Selection Test (JNVST) जो भी पहले कर चुका है, वो इस वाली परीक्षा में नहीं बैठ सकता। अकाडमिक ईयर 2023-24 से पहले जिसने अपनी पांचवी क्लास पास कर ली है, वो भी इस परीक्षा में नहीं बैठ पाएगा। वहीं जो भी इस परीक्षा में बैठना चाहता है, उसका जन्म 31 जुलाई 2014 से पहले और 1 मई 2012 के बाद होना चाहिए।

