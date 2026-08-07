NVS Class 6 Admission 2027-28 Last Date: अगर आप अपने बच्चे का दाखिला जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा 6 में कराना चाहते हैं तो आज आपके पास आखिरी मौका है। नवोदय विद्यालय समिति (NVS) ने शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा (जेएनवीएसटी 2026) के आवेदन की अंतिम तिथि 7 अगस्त 2026 निर्धारित की थी। ऐसे में जिन अभिभावकों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे आज ही फॉर्म भर दें।

आज ही करें आवेदन, बाद में नहीं मिलेगा मौका

नवोदय विद्यालय समिति की ओर से आवेदन प्रक्रिया 7 जुलाई 2026 से शुरू की गई थी। अब आज यानी 7 अगस्त 2026 आवेदन की अंतिम तिथि है। अंतिम समय में वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ने की संभावना रहती है, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।

NVS Class 6 Admission 2027-28: महत्वपूर्ण तिथियां

कार्यक्रम तिथि आवेदन शुरू 7 जुलाई 2026 आवेदन की अंतिम तिथि 7 अगस्त 2026 JNVST परीक्षा 28 नवंबर 2026 एडमिट कार्ड नवंबर 2026 रिजल्ट बाद में घोषित होगा

कौन कर सकता है आवेदन?

कक्षा 6 में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी।

अभ्यर्थी संबंधित जिले का निवासी होना चाहिए और उसी जिले के सरकारी या सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल से कक्षा 5 उत्तीर्ण या अध्ययनरत होना चाहिए। छात्र को जिस जिले में नवोदय विद्यालय स्थित है, उसी जिले के लिए आवेदन करना होगा।

NVS Class 6 Admission 2027-28: आयु सीमा

आवेदन करने वाले छात्र का जन्म 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017 के बीच होना चाहिए। नवोदय विद्यालय समिति के नियमों के अनुसार आयु में छूट लागू होगी।

NVS Class 6 Admission 2027-28: कितनी सीटों पर होगा प्रवेश?

इस प्रवेश प्रक्रिया के तहत 665 सीटों पर कक्षा 6 में दाखिला दिया जाएगा।

NVS Class 6 Admission 2027-28: चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन निम्न चरणों के आधार पर होगा।

जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा (JNVST)

मेरिट लिस्ट

काउंसलिंग

दस्तावेज सत्यापन के बाद अंतिम प्रवेश

NVS Class 6 Admission 2027-28: कैसे करें आवेदन?

स्टेप 1. NVS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. Class 6 Admission 2027-28 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. आवश्यक जानकारी भरें।

स्टेप 4. जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

स्टेप 5. आवेदन फॉर्म को सबमिट कर उसका प्रिंट सुरक्षित रख लें।

NVS Class 6 Admission 2027-28: आवेदन शुल्क

इस प्रवेश प्रक्रिया में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पूरी तरह निशुल्क है।

NVS Class 6 Admission 2027-28: परीक्षा कब होगी?

समर बाउंड जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए JNVST 2026 परीक्षा 28 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा के एडमिट कार्ड नवंबर 2026 में जारी किए जाएंगे।

जरूरी सलाह

यदि आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आज ही फॉर्म भर दें। अंतिम दिन वेबसाइट पर तकनीकी समस्या या अधिक ट्रैफिक की वजह से आवेदन में दिक्कत आ सकती है। अंतिम समय का इंतजार न करें।

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