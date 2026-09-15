National Engineers Day 2026: आज इंजीनियरिंग की पढ़ाई में बड़ी संख्या में छात्राएं नजर आती हैं। देश के आईआईटी से लेकर इंजीनियरिंग कॉलेजों तक महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है लेकिन करीब आठ दशक पहले हालात बिल्कुल अलग थे। उस दौर में इंजीनियरिंग को मुख्यतः पुरुषों का क्षेत्र माना जाता था। ऐसे समय में अय्यालासोमायाजुला ए. ललिता (A. Lalitha) ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर इतिहास रच दिया। उन्हें भारत की पहली महिला इंजीनियर के रूप में याद किया जाता है।

15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे के अवसर पर जब देश इंजीनियरिंग क्षेत्र में योगदान देने वाली हस्तियों को याद करता है, तब ए. ललिता की कहानी यह बताती है कि किसी नए क्षेत्र में रास्ता बनाने के लिए केवल प्रतिभा ही नहीं, बल्कि सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती देने का साहस भी चाहिए।

लड़की का इंजीनियरिंग पढ़ना बड़ी बात

ए. ललिता का जन्म 27 अगस्त 1919 को मद्रास (अब चेन्नई) में हुआ था। वह ऐसे समय में बड़ी हुईं, जब महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा और खासकर इंजीनियरिंग जैसे तकनीकी क्षेत्र में जाना सामान्य बात नहीं थी। इसके बावजूद उन्होंने शिक्षा को अपने जीवन का रास्ता बनाया।

उनके पिता पी. सुब्बा राव स्वयं इंजीनियरिंग से जुड़े थे और उन्होंने बेटी की पढ़ाई को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ललिता ने बाद में कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग, गिंडी (CEG) में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। यह फैसला उस समय के सामाजिक माहौल को देखते हुए अपने आप में बेहद साहसी था।

कम उम्र में शादी और फिर पति की मौत

ललिता का निजी जीवन भी आसान नहीं रहा। उनका विवाह कम उम्र में हुआ और 1937 में उन्होंने बेटी को जन्म दिया, जिसके कुछ ही समय बाद उनके पति का निधन हो गया। वह उस समय बेहद युवा थीं और उनके सामने एक छोटी बच्ची की जिम्मेदारी भी थी।

ऐसी परिस्थिति में बहुत से लोगों के लिए आगे की पढ़ाई का सपना छोड़ देना स्वाभाविक होता। लेकिन ललिता ने इसके उलट फैसला लिया। उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और इंजीनियर बनने का लक्ष्य तय किया। यही उनके जीवन की सबसे बड़ी खासियत थी। मुश्किल परिस्थितियों को अपनी पहचान बनने देने के बजाय उन्होंने उन्हें अपनी ताकत में बदला।

सैकड़ों पुरुष छात्रों के बीच अकेली महिला

जब ललिता ने गिंडी के इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लिया, तब वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों में महिलाओं की संख्या लगभग न के बराबर थी। वह ऐसे वातावरण में पढ़ रही थीं जिसे उस समय लगभग पुरुषों का क्षेत्र समझा जाता था।

उनके साथ बाद में पी.के. थ्रेसिया और लीला जॉर्ज जैसी अन्य छात्राएं भी इंजीनियरिंग शिक्षा से जुड़ीं। ललिता ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और 1943 में डिग्री हासिल की। इस उपलब्धि ने उन्हें भारत की पहली महिला इंजीनियर के रूप में पहचान दिलाई।

रेलवे वर्कशॉप से शुरू हुआ करियर

ललिता की कहानी केवल डिग्री हासिल करने तक सीमित नहीं थी। उन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने व्यावहारिक प्रशिक्षण लिया, जिसमें उन्होंने जमालपुर रेलवे वर्कशॉप में एक साल की अप्रेंटिसशिप की और इसके बाद वह सरकारी तकनीकी विभागों से जुड़ीं।

बाद में उन्होंने एसोसिएटेड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज (AEI) में काम किया, जहां उनके पेशेवर सफर में भारत की बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में से एक भाखड़ा नांगल बांध भी शामिल रहा। परियोजना से जुड़े काम में ट्रांसमिशन लाइनों और सब-स्टेशन के डिजाइन से संबंधित जिम्मेदारियां उनके काम का हिस्सा थीं।

यानी जिस महिला ने एक समय सिर्फ इसलिए अलग पहचान बनाई थी क्योंकि वह इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाली महिला थीं, उन्होंने आगे चलकर देश की महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग परियोजनाओं में योगदान दिया।

भारत से निकलकर अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचीं

ललिता का प्रभाव भारत तक सीमित नहीं रहा। 1964 में वह न्यूयॉर्क में आयोजित महिला इंजीनियरों और वैज्ञानिकों का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली अकेली भारतीय महिला इंजीनियर थीं।

यह उस दौर में बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, क्योंकि दुनिया भर में इंजीनियरिंग और विज्ञान के क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या अभी भी सीमित थी। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय महिला इंजीनियरों की मौजूदगी दर्ज कराई और आगे आने वाली महिलाओं के लिए एक उदाहरण पेश किया।

ललिता की कहानी आज भी क्यों महत्वपूर्ण है?

आज जब इंजीनियरिंग में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने की बात होती है, तब ए. ललिता का सफर इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय की तरह सामने आता है। उनके समय और आज के समय के बीच तकनीक, शिक्षा और समाज में बड़ा बदलाव आया है।

हाल के वर्षों में IITs में भी महिला विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है। 2019 से 2025 के बीच 23 IITs में महिला छात्रों की हिस्सेदारी 17.76 प्रतिशत से बढ़कर 20.15 प्रतिशत हुई। इस बदलाव को समझने के लिए उन शुरुआती महिलाओं को याद करना जरूरी है जिन्होंने उस समय रास्ता बनाया, जब वह रास्ता लगभग बना ही नहीं था।

एक महिला ने सिर्फ अपना करियर नहीं बनाया, रास्ता भी खोला

ए. ललिता की उपलब्धि का महत्व इस बात में है कि उन्होंने सिर्फ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल नहीं की बल्कि उन्होंने यह धारणा भी चुनौती दी कि तकनीकी और इंजीनियरिंग का क्षेत्र महिलाओं के लिए नहीं है।

उनकी जिंदगी की कहानी में शिक्षा, जिम्मेदारी, संघर्ष और आत्मविश्वास चारों साथ दिखाई देते हैं। कम उम्र में विवाह, पति को खोना, छोटी बेटी की जिम्मेदारी और पुरुष-प्रधान पेशे में प्रवेश, इन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपने लक्ष्य से समझौता नहीं किया।

इसीलिए ए. ललिता को केवल भारत की पहली महिला इंजीनियर के रूप में याद करना पर्याप्त नहीं है। वह उन महिलाओं में शामिल हैं जिन्होंने भारतीय महिलाओं के लिए इंजीनियरिंग और STEM शिक्षा की राह को थोड़ा और आसान बनाया।

आज की लड़कियों के लिए ललिता का सबसे बड़ा संदेश

ए. ललिता की कहानी का सबसे मजबूत संदेश यही है कि किसी क्षेत्र में महिलाओं की मौजूदगी आज सामान्य दिखाई देती है, तो उसके पीछे कभी किसी महिला ने पहली बार उस दरवाजे को खोला था। ललिता ने वही दरवाजा खोला था। उनका सफर बताता है कि जब समाज किसी क्षेत्र की सीमा तय करता है, तो शिक्षा और दृढ़ संकल्प उस सीमा को बदल सकते हैं।