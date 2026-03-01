कल्पना कीजिए, किसी घर में बेटी के जन्म पर नामकरण की तैयारी चल रही है। परिवार चाहता है कि नाम न केवल मधुर हो, बल्कि उसका अर्थ भी शुभ और सकारात्मक हो। ऐसा ही एक अर्थपूर्ण और सांस्कृतिक गहराई से जुड़ा नाम ‘नंदिनी’ है। ‘नंदिनी’ केवल नाम नहीं, बल्कि आनंद, स्नेह और समृद्धि का भाव समेटे हुए है।

जनसत्ता.कॉम की ‘सही हिंदी’ मुहिम का उद्देश्य हिंदी भाषा की शुद्धता और व्याकरणिक समझ को आम पाठकों तक सरल रूप में पहुंचाना है। साथ ही ऐसे शब्दों का प्रयोग, जिनका हम प्रतिदिन की जिंदगी में करते हैं, लेकिन उनके सही अर्थ और संदर्भ को लेकर स्पष्टता कम होती है। यह पहल बोले और लिखे जाने वाले शब्दों के सही रूप, अर्थ, उच्चारण और व्याकरण को समझाकर भाषा के प्रति जागरुकता बढ़ाने का प्रयास है। आज की कड़ी का शब्द ‘नंदिनी’ है।

शब्द-रचना

नंदिनी: नंद+इनि/इनी (स्त्रीवाचक प्रत्यय)

नंद+इनि/इनी (स्त्रीवाचक प्रत्यय) नंद: संस्कृत धातु ‘नन्द्’ से, जिसका अर्थ है ‘आनंद देना’ या ‘प्रसन्न करना’

संस्कृत धातु ‘नन्द्’ से, जिसका अर्थ है ‘आनंद देना’ या ‘प्रसन्न करना’ इनि/इनी: स्त्रीवाचक प्रत्यय, जो किसी शब्द को स्त्रीलिंग रूप देता है।

स्त्रीवाचक प्रत्यय, जो किसी शब्द को स्त्रीलिंग रूप देता है। नोट: जहां दो शब्द या स्वर मिलकर ध्वनि परिवर्तन करें, वहां संधि होती है। जहां मूल शब्द में प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनता है। वहां उसे प्रत्यय-प्रयोग कहा जाता है। ‘नंदिनी’ में कोई स्वर परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए यह प्रत्यय से बने शब्द का उदाहरण है।

अर्थ

‘नंदिनी’ का अर्थ आनंद देने वाली, प्रसन्न करने वाली है। सामान्य प्रयोग में इसका अर्थ ‘पुत्री’ भी होता है, क्योंकि बेटी को परिवार की आनंददायिनी माना गया है। संस्कृत साहित्य में ‘नंदिनी’ का प्रयोग कामधेनु की पुत्री के लिए भी हुआ है, जो समृद्धि और शुभता का प्रतीक मानी जाती है।

शब्द का महत्व

‘नंदिनी’ केवल एक स्त्री नाम नहीं, बल्कि भावात्मक और सांस्कृतिक अर्थों से समृद्ध शब्द है। यह आनंद, स्नेह और शुभता का प्रतीक है। भारतीय परंपरा में बेटी को घर की ‘नंदिनी’ कहा जाता है यानी वह जो परिवार में खुशी लाए।

उदाहरण

बेटी के जन्म पर दादा ने उसका नाम नंदिनी रखा।

नंदिनी ने विद्यालय की वार्षिक प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

राजा ने अपनी नंदिनी को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजा।

आश्रम की गौशाला में नंदिनी नाम की गाय सबकी प्रिय थी।

नाटक में नंदिनी का चरित्र संवेदनशील और साहसी दिखाया गया है।

घर की नंदिनी के आने से वातावरण हर्ष से भर गया।

नंदिनी शब्द लिखने के दौरान होने वाली गलतियां

अक्सर लोग नंदिनी शब्द लिखने को लेकर भ्रमित हो जाते हैं और नंदनी लिख देते हैं। हिंदी में दोनों रूप मिलते हैं, लेकिन सही शब्द ‘नंदिनी’ है। ‘नंदनी’ लिखना गलत है।

अभिप्राय

‘नंदिनी’ एक ऐसा शब्द है जिसमें कोमलता, आनंद और सांस्कृतिक परंपरा तीनों का सुंदर संगम है। यह केवल एक नाम नहीं, बल्कि उस भावना का प्रतीक है जिसमें बेटी को घर की खुशी और समृद्धि माना जाता है। हिंदी की यही विशेषता है। एक शब्द और अर्थ की पूरी दुनिया।

सही हिंदी में नीचे दिए गए शब्दों के बारे में पढ़ सकते हैं

सही हिंदी: जानिए ‘विंहगम’ शब्द का अर्थ, सही प्रयोग, व्युत्पत्ति और उदाहरण

सही हिंदी: जानिए ‘देशाटन’ शब्द का अर्थ, सही प्रयोग, व्युत्पत्ति और उदाहरण