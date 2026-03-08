कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्थान जहां दूर-दूर से विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करने आते हों। जहां पुस्तकालयों में हजारों ग्रंथ हों, आचार्य और विद्वान गहन चर्चा में डूबे हों और चारों ओर शिक्षा का वातावरण फैलता दिखता हो। प्राचीन भारत में शिक्षा का ऐसा ही महान केंद्र नालंदा था। नालंदा केवल एक स्थान का नाम नहीं, बल्कि भारतीय ज्ञान-परंपरा, विद्या और बौद्धिक समृद्धि का प्रतीक है।

नालंदा = नालम् + दा

नालम् + दा नालम् (संस्कृत) = कमल का फूल, ज्ञान का प्रतीक या समृद्धि से जुड़ा

कमल का फूल, ज्ञान का प्रतीक या समृद्धि से जुड़ा दा = देने वाला

देने वाला अर्थात नालंदा का अर्थ ज्ञान देने वाला स्थान।

शब्द का महत्व

‘नालंदा’ भारत की प्राचीन शिक्षा-परंपरा का एक गौरवशाली प्रतीक है। प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षा-केंद्रों में गिना जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय में भारत ही नहीं, बल्कि चीन, कोरिया, जापान और तिब्बत से भी विद्यार्थी अध्ययन करने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में गणित, दर्शन, व्याकरण, चिकित्सा और बौद्ध दर्शन जैसे अनेक विषयों की शिक्षा दी जाती थी।

उदाहरण

प्राचीन काल में नालंदा शिक्षा का प्रमुख केंद्र था।

12वीं शताब्दी में तुर्किस्तान आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया।

नालंदा विश्वविद्यालय में तीन बड़े-बड़े पुस्तकालय थे, जिनके नाम रत्नसागर, रत्नदधि और रत्नरंजिका थे।

इतिहासकारों ने नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व का प्राचीनतम आवासीय विश्वविद्यालय माना है।

अभिप्राय

‘नालंदा’ एक ऐसा शब्द है जो भारत की प्राचीन ज्ञान-परंपरा, शिक्षा और बौद्धिक वैभव की याद दिलाता है। यह केवल एक स्थान का नाम नहीं, बल्कि उस विरासत का प्रतीक है जहां ज्ञान को सर्वोच्च स्थान दिया गया।

