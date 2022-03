Nainital Bank Admit Card 2022: क्लर्क और मैनेजमेंट ट्रेनी पदों के लिए परीक्षा मार्च में प्रस्तावित है। परीक्षा संबंधी अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिस को देख सकते हैं।

Nainital Bank Admit Card 2022: नैनीताल बैंक ने क्लर्क और मैनेजमेंट ट्रेनी भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट nainitalbank.co.in के जरिए परीक्षा प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा मार्च में संभावित है। क्लर्क के 50 और मैनेजमेंट ट्रेनी के कुल 50 रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 1 फरवरी 2022 से शुरू हुई थी और 25 फरवरी 2022 तक चली थी। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2022 थी, जिसे आगे बढ़ा दिया गया था।

यह मांगी गई थी योग्यता

इन पदों के लिए अधिकतम शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन पास मांगी गई थी। आवेदक का 50 फीसदी नंबरों के साथ पास होना अनिवार्य है। साथ ही आवेदक को कंप्यूटर की भी जानकारी होनी चाहिए।

Nainital Bank Admit Card 2022: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट nainitalbank.co.in पर जाएं।

2.होम पेज पर दिए गए Recruitment सेक्शन में जाएं।

3.यहां Downloading of Admit Card of Management Trainees and Recruitment of Clerks in the Bank के लिंक पर क्लिक करें।

4.मांगी गई जानकारी को दर्ज कर सबमिट करें।

5.एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।

6.अब उसे डाउनलोड करें।