Mumbai University APAAR ID: मुंबई यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए जरूरी खबर है। यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 की सेमेस्टर परीक्षाओं को लेकर नया नियम लागू किया है। अब जिन छात्रों की APAAR ID प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, उनके परीक्षा के हॉल टिकट जारी नहीं किए जाएंगे। यूनिवर्सिटी ने संबद्ध कॉलेजों को छात्रों की APAAR ID प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए हैं।

इस फैसले का असर मुंबई यूनिवर्सिटी और उससे संबद्ध कॉलेजों में पढ़ने वाले UG और PG छात्रों पर पड़ेगा। छात्रों को परीक्षा में शामिल होने के लिए समय रहते अपनी APAAR ID बनवाने और उससे जुड़ी जानकारी को पूरा करने की सलाह दी गई है।

APAAR ID क्या है और क्यों जरूरी हुई?

APAAR यानी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री छात्रों की डिजिटल शैक्षणिक पहचान से जुड़ी व्यवस्था है। इसका उद्देश्य विद्यार्थी के अकादमिक रिकॉर्ड और क्रेडिट को डिजिटल रूप से एक पहचान से जोड़ना है। मुंबई यूनिवर्सिटी ने अब इसे परीक्षा हॉल टिकट जारी करने से जोड़ दिया है। यानी APAAR ID की प्रक्रिया अधूरी रहने पर छात्र का हॉल टिकट जनरेट नहीं होगा।

किन छात्रों पर लागू होगा नया नियम?

यह नियम मुंबई यूनिवर्सिटी तथा उसके संबद्ध कॉलेजों में 2026-27 के दौरान सेमेस्टर परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थी शामिल हैं। छात्रों को अपने कॉलेज से यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी APAAR ID से संबंधित जानकारी यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में सही तरीके से दर्ज है।

APAAR ID में दिक्कत है तो क्या करें?

जिन छात्रों को APAAR ID बनाने, ABC ID लिंक करने या आधार प्रमाणीकरण से संबंधित परेशानी आ रही है, उनके लिए मुंबई यूनिवर्सिटी ने विशेष सुविधा की व्यवस्था की है। छात्रों को आखिरी समय का इंतजार न करने की सलाह दी गई है।

मुंबई यूनिवर्सिटी केकलिना कैंपस में 19 और 20 अगस्त को विशेष आधार सुविधा कैंप भी आयोजित किया जा रहा है, जहां APAAR ID से जुड़ी समस्याओं के समाधान में मदद दी जा रही है।

छात्रों के लिए जरूरी सलाह

अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी की आगामी सेमेस्टर परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो APAAR ID जल्द से जल्द बनवाएं और यह जांच लें कि आपकी ID सही है या नहीं। इस आईडी में ABC ID लिंकिंग की स्थिति जांचें। आधार प्रमाणीकरण में कोई समस्या हो तो उसे तुरंत ठीक कराएं और अपने कॉलेज के परीक्षा विभाग से रिकॉर्ड अपडेट होने की पुष्टि करें।

Mumbai University APAAR ID Rule: छात्रों के लिए क्यों महत्वपूर्ण?

अब APAAR ID सिर्फ एक डिजिटल अकादमिक पहचान भर नहीं रह गई है। मुंबई यूनिवर्सिटी ने इसे परीक्षा हॉल टिकट से जोड़ दिया है। ऐसे में ID की प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले छात्रों को परीक्षा में शामिल होने से पहले ही परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए छात्रों के लिए सबसे जरूरी बात यही है कि हॉल टिकट जारी होने की तारीख का इंतजार न करें और APAAR ID से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पहले ही पूरी कर लें।