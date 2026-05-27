मुंबई के कॉलेजों ने अंडरग्रेजुएट (UG) कोर्सेज के लिए पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें इस बार एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। मुंबई यूनिवर्सिटी से जुड़े पारंपरिक कोर्सेज जैसे बीए और बीएससी के कटऑफ में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि प्रोफेशनल और इंडस्ट्री-ओरिएंटेड कोर्सेज के कटऑफ में बढ़ोतरी देखी गई है। यह ट्रेंड साफ संकेत देता है कि छात्र अब पारंपरिक डिग्री कोर्सेज की बजाय ऐसे कोर्स चुन रहे हैं जो सीधे रोजगार और इंडस्ट्री स्किल्स से जुड़े हों।

सेंट जेवियर्स और रुइया कॉलेज में BA कटऑफ में गिरावट

मुंबई के प्रतिष्ठित सेंट जेवियर्स कॉलेज में आर्ट्स स्ट्रीम के लिए पहली मेरिट लिस्ट का कटऑफ इस साल 87 फीसदी रहा, जबकि पिछले साल यह 90 फीसदी था। वहीं रामनारायण रुइया कॉलेज में आर्ट्स स्ट्रीम का कटऑफ पिछले साल के 90 फीसदी से घटकर इस साल 85 फीसदी पर पहुंच गया। यह गिरावट दर्शाती है कि पारंपरिक कोर्सेज के प्रति छात्रों का रुझान कम हो रहा है।

प्रोफेशनल कोर्सेज की बढ़ती लोकप्रियता

जहां पारंपरिक कोर्सेज के कटऑफ घटे हैं, वहीं प्रोफेशनल कोर्सेज में छात्रों की रुचि तेजी से बढ़ी है। रुइया कॉलेज में बीएससी बायोकैमिस्ट्री का कटऑफ पिछले साल 64 फीसदी था, जो इस बार बढ़कर 81.17 फीसदी पहुंच गया।

सेंट जेवियर्स कॉलेज में बीएएफ (बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस) का कटऑफ पिछले साल 92 फीसदी था, जो मामूली गिरावट के साथ इस बार 91 फीसदी रहा, लेकिन अब भी यह बेहद ऊंचा है।

कॉलेज शुरू कर रहे नए इंडस्ट्री-रेडी कोर्स

रुइया कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ. अनुश्री लोकुर ने कहा कि अब छात्रों के पास यूजी शिक्षा के कई विकल्प उपलब्ध हैं, इसलिए पारंपरिक कोर्सेज के कटऑफ में गिरावट स्वाभाविक है। कॉलेज ने इस साल दो नए कोर्स शुरू किए हैं, जिसमें पहला मनोविज्ञान में बीएससी और ऊर्जा विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।

इसके अलावा कॉलेज ने रुइया व्यावसायिक विकास केंद्र की स्थापना की है, जहां स्किल-आधारित कोर्सेज कराए जाएंगे, जैसे ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी और डायलिसिस टेक्नोलॉजी

आर ए पोदार कॉलेज भी लॉन्च करेगा नए प्रोफेशनल कोर्स

आर ए पोदार कॉलेज भी तेजी से बदलती मांग को देखते हुए नए कोर्स शुरू कर रहा है। कॉलेज जल्द ही लॉन्च करेगा, जिसमें फाइनेंस और एआई में बीएससी और मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में बीकॉम शामिल हैं।

कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ. विनिता पिंपले ने कहा कि पारंपरिक कोर्स छात्रों को विषय की गहरी समझ देते हैं, लेकिन आज की पीढ़ी ज्यादा प्रोफेशन-ओरिएंटेड शिक्षा को प्राथमिकता दे रही है।

उन्होंने बताया कि कॉलेज ने पिछले साल शिपिंग और लॉजिस्टिक्स में बीबीएस शुरू किया था, जिसे छात्रों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला।

NEP के तहत स्किल-आधारित शिक्षा को बढ़ावा

नई शिक्षा नीति (NEP) के तहत कॉलेज अब छात्रों को पारंपरिक डिग्री के साथ-साथ स्किल-ओरिएंटेड सर्टिफिकेशन कोर्सेज करने का विकल्प भी दे रहे हैं। इसका उद्देश्य छात्रों को डिग्री के साथ व्यावहारिक कौशल देना है ताकि वे सीधे नौकरी बाजार के लिए तैयार हो सकें।