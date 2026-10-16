महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड (MSBTE) ने विंटर 2026 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। डिप्लोमा, पोस्ट-डिप्लोमा और एडवांस्ड डिप्लोमा कोर्स में पढ़ने वाले छात्र अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट msbte.ac.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। एमएसबीटीई विंटर 2026 परीक्षा में थ्योरी और प्रैक्टिकल परीक्षाएं अलग-अलग तारीखों पर आयोजित की जाएंगी। थ्योरी परीक्षाएं 17 नवंबर से 9 दिसंबर 2026 तक निर्धारित हैं। वहीं, संबंधित विद्यार्थियों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं अक्टूबर और नवंबर में शुरू होंगी।

MSBTE Winter Hall Ticket 2026: मुख्य जानकारी

विवरण जानकारी बोर्ड का नाम Maharashtra State Board of Technical Education (MSBTE) परीक्षा MSBTE Winter Examination 2026 एडमिट कार्ड जारी हो गया किन छात्रों के लिए डिप्लोमा, पोस्ट-डिप्लोमा और एडवांस्ड डिप्लोमा प्रैक्टिकल परीक्षा 21 अक्टूबर 2026 से (लागू पाठ्यक्रमों के लिए) प्रथम सेमेस्टर/वर्ष के प्रैक्टिकल 2 नवंबर 2026 से थ्योरी परीक्षा 17 नवंबर से 9 दिसंबर 2026 आधिकारिक वेबसाइट msbte.ac.in

MSBTE Admit Card 2026 Download: हॉल टिकट कैसे डाउनलोड करें?

छात्र नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

स्टेप 1. सबसे पहले MSBTE की आधिकारिक वेबसाइट msbte.ac.in पर जाएं।

स्टेप 2. वेबसाइट के मेन्यू में Examination सेक्शन खोलें।

स्टेप 3. यहां Hall Ticket या Admit Card से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. मांगी गई जानकारी, जैसे एनरोलमेंट नंबर और जरूरी लॉगिन डिटेल भरें।

स्टेप 5. सबमिट करते ही आपका हॉल टिकट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 6. एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रखें।

MSBTE Winter 2026 Exam Date: कब होंगी परीक्षाएं?

MSBTE के विंटर परीक्षा कार्यक्रम के मुताबिक, थ्योरी परीक्षाएं 17 नवंबर से 9 दिसंबर 2026 के बीच होंगी। प्रैक्टिकल परीक्षाओं की शुरुआत संबंधित पाठ्यक्रम और सेमेस्टर के अनुसार होगी।

परीक्षा का प्रकार निर्धारित तारीख अन्य सेमेस्टर/वर्ष के प्रैक्टिकल 21 अक्टूबर 2026 से प्रथम सेमेस्टर/वर्ष के प्रैक्टिकल 2 नवंबर 2026 से थ्योरी परीक्षाएं 17 नवंबर से 9 दिसंबर 2026

एडमिट कार्ड में चेक करें यह डिटेल

हॉल टिकट डाउनलोड करने के बाद छात्रों को उसमें दर्ज जानकारी ध्यान से देखनी चाहिए। आम तौर पर एडमिट कार्ड में ये विवरण होते हैं:

छात्र का नाम और एनरोलमेंट नंबर

सीट नंबर या रोल नंबर

कोर्स और सेमेस्टर की जानकारी

विषय और पेपर कोड

परीक्षा की तारीख और समय

परीक्षा केंद्र का नाम और पता

फोटो और हस्ताक्षर

परीक्षा से जुड़े जरूरी निर्देश

यदि नाम, फोटो, विषय या परीक्षा केंद्र जैसी किसी जानकारी में गलती दिखाई देती है, तो उसे नजरअंदाज न करें। सुधार के लिए अपने कॉलेज या MSBTE के संबंधित कार्यालय से संपर्क करें।

परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड ले जाना जरूरी

छात्र परीक्षा के दिन अपने हॉल टिकट का प्रिंटआउट साथ लेकर जाएं। एडमिट कार्ड पर दिए गए रिपोर्टिंग टाइम और अन्य निर्देशों का पालन करें। परीक्षा केंद्र पर पहचान सत्यापन के लिए जरूरी दस्तावेज भी साथ रखें, यदि निर्देशों में मांगे गए हों।

MSBTE Winter 2026 Admit Card Direct Link