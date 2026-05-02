Maharashtra Board HSC Result 2026 Out: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (MSBSHSE), पुणे शनिवार (01 मई 2026) को कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया। बोर्ड की ओर से रिजल्ट जारी किए जाने की तारीख के बारे में जानकारी एक दिन पहले यानी शुक्रवार को दे दी गई थी। बोर्ड ने 12वीं का रिजल्ट आज दोपहर 12 बजे घोषित कर दिया। जिन स्टूडेंट्स ने इस साल HSC एग्जाम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी वह आधिकारिक वेबसाइट mahahsscboard.in और डायरेक्ट लिंकं hscresult.mahahsscboard.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

कहां- कहां चेक कर सकते हैं रिजल्ट?

महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र बोर्ड 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्र आधिकारिक वेबसाइट mahahsscboard.in और डायरेक्ट लिंक hscresult.mahahsscboard.in के अलावा हमारी सहयोगी वेबसाइट education.indianexpress.com पर भीअपना परिणाम चेक कर सकते हैं। रिजल्ट एक्सेस करने के लिए स्टूडेंट्स को अपने क्रेडेंशियल जैसे रोल नंबर और जन्मतिथि की आवश्यकता पड़ सकती है। साथ ही डिजीलॉकर के माध्यम से भी रिजल्ट देखा जा सकता है।

कितना रहा पासिंग प्रतिशत?

महाराष्ट्र बोर्ड कक्षा 12वीं रिजल्ट 2026 में कुल 89.79 प्रतिशत बच्चे पास हुए हैं। पिछले साल के मुकाबले पासिंग प्रतिशत में करीब 2 फीसदी की गिरावट आई है। लास्ट ईयर महाराष्ट्र HSC के परीक्षा परिणाम में कुल 91.88 प्रतिशत बच्चे पास हुए थे। लास्ट ईयर 14,44,713 रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स में से 14,33,058 ने परीक्षा दी, और 12,86,843 छात्रों ने परीक्षा पास की थी।

स्ट्रीम वाइस पासिंग प्रतिशत

स्ट्रीम पास प्रतिशत साइंस 96.44% आर्ट्स 78.02% कॉमर्स 87.03% वोकेशनल 82.74% ITI 81.78%

कोंकण डिवीजन ने किया बेस्ट प्रदर्शन

महाराष्ट्र का कोंकण जिला डिवीजन वाइज रिजल्ट में सबसे टॉप पर रहा है। कोंकण डिवीजन का रिजल्ट 94.14 फीसदी रहा है। वहीं लातूर में सबसे कम 84.14% स्टूडेंट्स पास हुए हैं।

लड़कियों ने मारी बाजी

लड़कियों ने एक बार फिर सभी डिवीजन बोर्ड में लड़कों से बेहतर परफॉर्म किया। उनका पास परसेंटेज 93.15% रहा, जबकि लड़कों का पास परसेंटेज 86.80% रहा है।