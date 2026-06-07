MPSC Group B Admit Card 2026: महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) ने ग्रुप बी संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने एडमिट कार्ड के साथ परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग समय, आवश्यक दस्तावेज और परीक्षा दिवस के दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।

महाराष्ट्र ग्रुप बी अराजपत्रित सेवा संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 14 जून 2026 को राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा से पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और उसमें दर्ज सभी जानकारियों की जांच अवश्य करें।

MPSC Group B Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1. MPSC की आधिकारिक वेबसाइट mpsc.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “Online Facilities” विकल्प पर क्लिक करें।

स्टेप 3. “Login” सेक्शन में जाएं।

स्टेप 4. अपना रजिस्टर्ड यूजर आईडी/मोबाइल नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।

स्टेप 5. डैशबोर्ड पर उपलब्ध “Admit Card” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 6. स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हॉल टिकट की जानकारी जांचें।

स्टेप 7. एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकाल लें।

एडमिट कार्ड में क्या-क्या जानकारी होगी?

MPSC ग्रुप बी एडमिट कार्ड में निम्नलिखित विवरण उपलब्ध होंगे:

उम्मीदवार का नाम

रोल नंबर

परीक्षा केंद्र का नाम और पता

परीक्षा की तिथि

रिपोर्टिंग समय

परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश

परीक्षा केंद्र पर क्या लेकर जाएं?

उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर निम्नलिखित दस्तावेज साथ लेकर जाना होगा:

एमपीएससी ग्रुप बी एडमिट कार्ड 2026 का प्रिंटआउट

वैध फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस आदि)

पासपोर्ट साइज फोटो (यदि आवश्यक हो)

PSC Group B Admit Card 2026 Direct Link