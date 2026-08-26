MPSC Drug Inspector Exam Cancelled 2026: महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) ने ड्रग इंस्पेक्टर, ग्रुप-B पदों पर भर्ती के लिए आयोजित स्क्रीनिंग परीक्षा को रद्द कर दिया है। परीक्षा में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं की शिकायतों की जांच के बाद आयोग ने यह फैसला लिया। अब भर्ती के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। हालांकि, नई परीक्षा की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है।

22 मार्च को हुई थी परीक्षा

एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर ग्रुप-B भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा 22 मार्च 2026 को आयोजित की गई थी। परीक्षा के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने शिकायत की थी कि प्रश्नपत्र परीक्षा से पहले ही कुछ लोगों तक पहुंच गया था।

शिकायतों में यह भी दावा किया गया कि कथित तौर पर प्रश्नपत्र परीक्षा शुरू होने से पहले सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए प्रसारित हुआ। इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच शुरू की गई।

पुलिस जांच में सामने आईं अनियमितताएं

शिकायतों की जांच के लिए MPSC ने मुंबई पुलिस से संपर्क किया था। आयोग को पुलिस की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया को लेकर आगे की कार्रवाई की गई। जांच से सामने आए तथ्यों और परीक्षा की निष्पक्षता पर उठे सवालों को देखते हुए आयोग ने मौजूदा परीक्षा और उससे जुड़ी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने का फैसला किया है।

अब दोबारा होगी ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा

परीक्षा रद्द होने का मतलब यह है कि अभ्यर्थियों को अब नए सिरे से स्क्रीनिंग परीक्षा में शामिल होना होगा। आयोग ने साफ किया है कि भर्ती के लिए फ्रेश एग्जाम आयोजित किया जाएगा। फिलहाल MPSC ने नई परीक्षा की तारीख और समय की घोषणा नहीं की है। आयोग की ओर से शेड्यूल जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को आगे की प्रक्रिया की जानकारी मिलेगी।

अभ्यर्थियों के लिए क्या बदला?

परीक्षा रद्द होने के बाद उम्मीदवारों को फिलहाल ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए:

पुरानी स्क्रीनिंग परीक्षा को भर्ती प्रक्रिया में आगे इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

ड्रग इंस्पेक्टर पदों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित होगी।

नई परीक्षा की तारीख बाद में घोषित की जाएगी।

अभ्यर्थियों को MPSC के आधिकारिक अपडेट पर नजर रखनी चाहिए।

नई परीक्षा को लेकर जारी होने वाले निर्देशों को ध्यान से पढ़ना होगा।

उम्मीदवारों की मेहनत पर फिर लगा ब्रेक

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा रद्द होना बड़ा झटका है। मार्च में परीक्षा देने के बाद उम्मीदवार परिणाम और भर्ती प्रक्रिया में अगले चरण का इंतजार कर रहे थे। पेपर लीक की शिकायतों के बाद अब पूरी प्रक्रिया दोबारा शुरू होने से उन्हें फिर से परीक्षा की तैयारी करनी पड़ेगी।

हालांकि, आयोग के सामने परीक्षा की विश्वसनीयता और सभी उम्मीदवारों को समान अवसर देने की चुनौती भी थी। ऐसे में दोबारा परीक्षा कराने का फैसला चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।

कब होगी MPSC Drug Inspector Re-Exam?

अभी MPSC Drug Inspector Re-Exam Date 2026 जारी नहीं हुई है। आयोग नई तारीख, समय और परीक्षा से जुड़े अन्य निर्देश आधिकारिक सूचना के जरिए जारी करेगा। इसलिए उम्मीदवारों को किसी भी अनधिकृत सोशल मीडिया पोस्ट या अपुष्ट जानकारी के बजाय MPSC की आधिकारिक घोषणा पर भरोसा करना चाहिए।