MPPSC SSE Mains Admit Card 2026: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य सेवा परीक्षा 2026 की मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड(State Service Examination- SSE 2025) जारी कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। MPPSC मुख्य परीक्षा का आयोजन 8 अगस्त से 13 अगस्त 2026 तक किया जाएगा।

उम्मीदवार अपने एनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर या जन्मतिथि की मदद से लॉगिन कर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड के साथ वैध फोटो पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य होगा।

MPPSC SSE Mains Admit Card 2026: महत्वपूर्ण तिथियां

कार्यक्रम तिथि ऑनलाइन आवेदन शुरू 3 जनवरी 2025 आवेदन की अंतिम तिथि 17 जनवरी 2025 शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 17 जनवरी 2025 आवेदन सुधार 8 से 19 जनवरी 2025 प्रारंभिक परीक्षा 16 फरवरी 2025 प्रारंभिक उत्तर कुंजी 17 फरवरी 2025 प्रारंभिक परिणाम 5 मार्च 2025 मुख्य परीक्षा आवेदन शुरू 25 जून 2026 मुख्य परीक्षा आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2026 आवेदन सुधार 30 जून से 17 जुलाई 2026 मुख्य परीक्षा 8 से 13 अगस्त 2026 मुख्य परीक्षा एडमिट कार्ड 4 अगस्त 2026 (जारी)

MPPSC State Service Recruitment 2025: पदों का विवरण

पद रिक्तियां राज्य प्रशासनिक सेवा (डिप्टी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट) 10 डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) 22 ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (BDO) 65 नायब तहसीलदार 6 सहकारी निरीक्षक 2 एमपी अधीनस्थ राजस्व सेवा 14

MPPSC SSE Mains Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।

स्टेप 1. MPPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर Admit Card या Download सेक्शन खोलें।

स्टेप 3. MPPSC State Service Exam (SSE) 2025 Mains Admit Card लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/एप्लीकेशन नंबर/जन्मतिथि दर्ज करें।

स्टेप 5. कैप्चा भरकर Login या Submit पर क्लिक करें।

स्टेप 6. स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा।

स्टेप 7. सभी विवरण ध्यान से जांचें।

स्टेप 8. एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

परीक्षा केंद्र पर क्या लेकर जाएं?

उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एमपीपीएससी एसएसई मेन्स एडमिट कार्ड 2026 के प्रिंट आउट के साथ आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य वैध फोटो पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो (यदि आयोग के निर्देश में आवश्यक हो) ले जाना अनिवार्य है।

MPPSC SSE चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन निम्न चरणों के आधार पर किया जाएगा।

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims)

मुख्य परीक्षा (Mains)

साक्षात्कार (Interview)

मेडिकल परीक्षण (Medical Test)

MPPSC SSE Mains Admit Card 2026 Direct Link