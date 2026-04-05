मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (एमपीईएसबी) ने ग्रुप-5 स्टाफ नर्स और पैरामेडिकल संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026 के तहत 2,300 से अधिक पदों पर भर्ती शुरू की है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से राज्य के सरकारी कर्मचारियों और मेडिकल स्टाफ की कमी को पूरा किया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया 6 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 20 अप्रैल 2026 तक चलेगी।

MPESB Nursing Officer Recruitment 2026: पदों का विवरण

एमपीईएसबी द्वारा चलाए जा रहे इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 2,317 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर (स्टाफ नर्स) के 2,099 पद और सिस्टर ट्यूटर के 218 पद शामिल हैं। ये सभी नियुक्तियां मध्य प्रदेश के विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में की जाएंगी।

MPESB Nursing Officer Recruitment 2026: महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन शुरू: 6 अप्रैल 2026

आवेदन की अंतिम तिथि: 20 अप्रैल 2026

परीक्षा शुरू: 15 मई 2026 (CBT मोड में)

MPESB Nursing Officer Recruitment 2026: योग्यता

उम्मीदवार के पास बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की डिग्री होना जरूरी है, साथ ही संबंधित राज्य नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो सकता है।

MPESB Nursing Officer Recruitment 2026: आयु सीमा

न्यूनतम आयु: 18 वर्ष

अधिकतम आयु: 40 वर्ष

आरक्षित वर्ग को सरकारी नियमों के अनुसार छूट मिलेगी

MPESB Nursing Officer Recruitment 2026: चयन प्रक्रिया

भर्ती प्रक्रिया निम्न चरणों में पूरी होगी:

सीबीटी (कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट)

मेरिट लिस्ट

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

MPESB Nursing Officer Recruitment 2026: परीक्षा पैटर्न

कुल प्रश्न: 100

विषय: सामान्य योग्यता, नर्सिंग/पैरामेडिकल विषय,

निगेटिव मार्किंग: लागू होगी’

MPESB Nursing Officer Recruitment 2026: आवेदन कैसे करें?

स्टेप 1. उम्मीदवार MPESB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन करें।

स्टेप 3. आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

स्टेप 4. फीस जमा कर फॉर्म सबमिट करें

MPESB Nursing Officer Recruitment 2026: जरूरी निर्देश

आवेदन करने से पहले सभी पात्रता शर्तें जरूर जांच लें क्योंकि गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है। उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान सभी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

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