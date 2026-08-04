मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने ग्रुप-2 सब ग्रुप-4 पटवारी (कार्यपालिक) भर्ती 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 2106 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 4 अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक अभ्यर्थी 18 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

MPESB Patwari Recruitment 2026: महत्वपूर्ण तिथियां

विवरण तिथि
आवेदन शुरू 4 अगस्त 2026
आवेदन की अंतिम तिथि 18 अगस्त 2026
शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 18 अगस्त 2026
आवेदन सुधार की अंतिम तिथि 23 अगस्त 2026
परीक्षा तिथि बाद में घोषित होगी
एडमिट कार्डपरीक्षा के 3 से 4 दिन पहले
रिजल्ट बाद में जारी होगा

MPESB Patwari Recruitment 2026: आवेदन शुल्क

वर्ग शुल्क
सामान्य / अन्य राज्य500 रुपये
SC / ST / OBC250 रुपये
पोर्टल शुल्क60 रुपये अतिरिक्त

भुगतान का माध्यम: उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करना होगा, जिसमें वह डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS या कैश कार्ड / मोबाइल वॉलेट के जरिए भुगतान कर सकते हैं।

MP Patwari Recruitment 2026: आयु सीमा (1 जनवरी 2026 के अनुसार)

न्यूनतम आयु : 18 वर्ष

अधिकतम आयु (General / EWS) : 40 वर्ष

अधिकतम आयु (SC / ST / OBC / PwBD / सभी महिला उम्मीदवार) : 45 वर्ष

आरक्षित वर्गों को MPESB के नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी।

MPESB Patwari Recruitment 2026: श्रेणीवार रिक्तियां

श्रेणी पद
सामान्य (UR) 608
OBC 613
EWS 207
SC274
ST 404
कुल 2106

MPESB Patwari Recruitment 2026: शैक्षणिक योग्यता

पटवारी पद के लिए उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री के साथ सीपीसीटी स्कोरकार्ड (हिन्दी टाइपिंग एंड कंप्यूटर प्रवीणता) होना आवश्यक है

MPESB Patwari Recruitment 2026: चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन निम्न चरणों के आधार पर किया जाएगा।

200 अंकों की लिखित परीक्षा

दस्तावेज सत्यापन

मेडिकल परीक्षण

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MPESB Patwari Recruitment 2026: आवेदन कैसे करें?

स्टेप 1. सबसे पहले MPESB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. Group-2 Sub Group-4 Patwari Recruitment 2026 के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. नया पंजीकरण करें।

स्टेप 4. आवेदन फॉर्म सावधानीपूर्वक भरें।

स्टेप 5. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

स्टेप 6. आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

स्टेप 7. फॉर्म सबमिट कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

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उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई पात्रता, आयु सीमा, CPCT संबंधी शर्तों और आवश्यक दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच कर लें। अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन करना बेहतर रहेगा ताकि तकनीकी समस्याओं से बचा जा सके।

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