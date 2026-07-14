MPESB ADDET Answer Key 2026: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने पशुपालन और डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा 2026 की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने 10 जुलाई 2026 को आयोजित प्रवेश परीक्षा में भाग लिया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर अपनी आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं।

बोर्ड ने प्रोविजनल आंसर-की के साथ आपत्ति दर्ज कराने की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। यदि किसी अभ्यर्थी को किसी प्रश्न या उसके उत्तर पर आपत्ति है, तो वह निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन चुनौती दर्ज कर सकता है।

16 जुलाई तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति

एमपीईएसबी ने प्रोविजनल आंसर-की पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन विंडो खोल दी है। उम्मीदवार 16 जुलाई 2026 तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद भेजी गई किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। बोर्ड सभी वैध आपत्तियों की समीक्षा करने के बाद फाइनल आंसर-की जारी करेगा। इसी अंतिम आंसर-की के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा।

MPESB ADDET Answer Key 2026 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं।

स्टेप 1. सबसे पहले MPESB की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर MPESB ADDET Answer Key 2026 के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना Application Number और अन्य लॉगिन विवरण (जन्मतिथि या पासवर्ड) दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर आंसर-की दिखाई देगी।

स्टेप 6. इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

आंसर-की से मिलेगा प्रदर्शन का अंदाजा

प्रोविजनल आंसर-की जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं और संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं। यदि किसी प्रश्न के आधिकारिक उत्तर में त्रुटि प्रतीत होती है, तो उम्मीदवार समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

फाइनल आंसर-की के बाद जारी होगा रिजल्ट

आपत्तियों के निस्तारण के बाद एमपीईएसबी फाइनल आंसर-की जारी करेगा। इसके बाद इसी के आधार पर ADDET 2026 का परिणाम घोषित किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम अपडेट के लिए समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in चेक करते रहें।

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