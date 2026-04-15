mpbse.nic.in, MP Board Result 2026 LIVE: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) आज यानी 15 अप्रैल 2026 को एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं रिजल्ट 2026 और एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं रिजल्ट 2026 घोषित करने जा रहा है। बोर्ड के अनुसार, रिजल्ट सुबह 11 बजे जारी किया जाएगा। परिणाम की घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा की जाएगी। छात्र अपने नतीजे आधिकारिक वेबसाइट mpbse.nic.in, mpresults.nic.in और result.mponline.gov.in पर जाकर चेक और डाउनलोड कर सकते हैं।
एमपी बोर्ड रिजल्ट 2026 आधिकारिक वेबसाइट के अलावा Jansatta.com/education और education.indianexpress.com पर जाकर भी चेक और डाउनलोड कर सकेंगे। रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर और अन्य लॉगिन डिटेल्स दर्ज करनी होंगी।
Madhya Pradesh class 10th, 12th Result Direct link
कब हुई थीं एमपी बोर्ड परीक्षाएं?
एमपी बोर्ड 10वीं की परीक्षाएं 13 फरवरी से 6 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थीं, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 7 फरवरी से 7 मार्च 2026 तक चलीं। दोनों ही कक्षाओं की परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक हुई थीं।
पास होने के लिए कितने अंक जरूरी?
एमपी बोर्ड के नियमों के अनुसार, छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए कम से कम 33 प्रतिशत अंक लाने जरूरी हैं। एक या दो विषय में फेल होने वाले छात्रों को कंपार्टमेंट एग्जाम के जरिए रिजल्ट सुधारने का मौका मिलेगा लेकिन 2 से ज्यादा विषयों में फेल होने वाले छात्रों को 2027 में फिर से पूरी परीक्षा देनी होगी।
री-एवैल्यूएशन और सप्लीमेंट्री का विकल्प
जो छात्र अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं, वे री-एवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म रिजल्ट जारी होने के बाद बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।
पिछले साल का रिजल्ट कैसा रहा था?
पिछले वर्ष कक्षा 12वीं का कुल पास प्रतिशत 74.48% रहा था, जिसमें प्रियाल द्विवेदी ने 500 में से 492 अंक लाकर टॉप किया था। वहीं, 10वीं का पास प्रतिशत 76.22% रहा था और प्रज्ञा जायसवाल ने टॉप किया था। लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों से बेहतर रहा था। छात्राओं का पास प्रतिशत 79.27% जबकि छात्रों का 73.21% रहा था।
ऐसे चेक करें MP Board 12th Result 2026
स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in, mpbse.nic.in या mpresults.nic.in पर जाएं।
स्टेप 2. सामने दिख रहे “MP Board 10th Result 2026” या “MP Board 12th Result 2026” के लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3. रोल नंबर और आवेदन नंबर दर्ज करें।
स्टेप 4. सबमिट करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा।
स्टेप 5. भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें।
mpbse.nic.in, MP Board Result 2026 LIVE: सावधानी से दर्ज करें डिटेल
छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट चेक करते समय सही रोल नंबर और आवेदन संख्या दर्ज करें। गलत जानकारी डालने पर रिजल्ट नहीं खुलेगा।
mpbse.nic.in, MP Board Result 2026 LIVE: डिजिलॉकर पर भी मिलेगा रिजल्ट
रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपनी मार्कशीट DigiLocker से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा।
mpbse.nic.in, MP Board Result 2026 LIVE: पिछले साल क्या रहा रिजल्ट
पिछले साल 12वीं का पास प्रतिशत 74.48% रहा था। इस बार छात्रों को उम्मीद है कि रिजल्ट बेहतर रहेगा। टॉपर्स की सूची भी रिजल्ट के साथ जारी की जाएगी।
mpbse.nic.in, MP Board Result 2026 LIVE: सप्लीमेंट्री परीक्षा किसके लिए
MP बोर्ड सप्लीमेंट्री परीक्षा उन छात्रों के लिए आयोजित करेगा जो एक या दो विषयों में फेल हो जाते हैं। इससे छात्रों को उसी वर्ष पास होने का एक और मौका मिलेगा।
mpbse.nic.in, MP Board Result 2026 LIVE: रिचेकिंग का विकल्प
जो छात्र अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं, वे री-एवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया रिजल्ट जारी होने के कुछ दिनों बाद शुरू होगी। छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं।
mpbse.nic.in, MP Board Result 2026 LIVE: पास होने के लिए न्यूनतम अंक
MPBSE के नियमों के अनुसार, छात्रों को पास होने के लिए कम से कम 33% अंक लाने होंगे। यदि किसी छात्र के अंक इससे कम आते हैं, तो वह फेल माना जाएगा और उसे सप्लीमेंट्री परीक्षा देनी होगी।
mpbse.nic.in, MP Board Result 2026 LIVE: कौन जारी करेगा रिजल्ट
रिजल्ट की घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा की जाएगी। छात्र रिजल्ट जारी होने के बाद अपने स्कूल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अंकतालिका डाउनलोड कर सकते हैं। डिजिटल मार्कशीट भी मान्य होगी।
mpbse.nic.in, MP Board Result 2026 LIVE: स्लो हो सकती है वेबसाइट
रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ सकता है, इसलिए छात्रों को धैर्य रखने की सलाह दी जाती है। रिजल्ट देखने के लिए रोल नंबर और आवेदन संख्या जरूरी होगी।
mpbse.nic.in, MP Board Result 2026 LIVE: कहां जारी होगा रिजल्ट
छात्र आधिकारिक वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in और digilocker.gov.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे।
mpbse.nic.in, MP Board Result 2026 LIVE: कौन जारी करेगा एमपी बोर्ड रिजल्ट
एमपी बोर्ड रिजल्ट 2026 को राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने आधिकारिक निवास पर सुबह 11 बजे जारी करेंगे, जिसके बाद रिजल्ट लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया जाएगा।
mpbse.nic.in, MP Board Result 2026 LIVE: थोड़ी देर में जारी होगा रिजल्ट
मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) आज 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी करेगा। रिजल्ट सुबह 11 बजे घोषित किए जाएंगे।
mpbse.nic.in, MP Board Result 2026 LIVE: कहां जारी होगा रिजल्ट
छात्र आधिकारिक वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in और digilocker.gov.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे।
mpbse.nic.in, MP Board Result 2026 LIVE: कौन जारी करेगा एमपी बोर्ड रिजल्ट
एमपी बोर्ड रिजल्ट 2026 को राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने आधिकारिक निवास पर सुबह 11 बजे जारी करेंगे, जिसके बाद रिजल्ट लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया जाएगा।
mpbse.nic.in, MP Board Result 2026 LIVE: थोड़ी देर में जारी होगा रिजल्ट
मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) आज 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी करेगा। रिजल्ट सुबह 11 बजे घोषित किए जाएंगे।