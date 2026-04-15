MPBSE MP Board 10th Result 2026 LIVE: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) आज यानी 15 अप्रैल 2026 को एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं बोर्ड रिजल्ट 2026 घोषित करेगा, जिसे सुबह 11 बजे राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा घोषित किया जाएगा। एमपीबीएसई 10वीं रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in और digilocker.gov.in पर जाकर चेक कर सकेंगे।

आधिकारिक वेबसाइट के अलावा छात्र एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं रिजल्ट 2026 को Jansatta.com/education और education.indianexpress.com पर जाकर भी चेक और डाउनलोड कर सकेंगे। रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर और अन्य लॉगिन डिटेल्स दर्ज करनी होंगी।

ऐसे चेक करें MP Board Result 2026

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. “MP Board 10th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. रोल नंबर और आवेदन नंबर दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा।

स्टेप 5. भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें

परीक्षा और पासिंग मार्क्स

MP बोर्ड 10वीं की परीक्षाएं 13 फरवरी से 6 मार्च 2026 तक आयोजित हुई थीं और सभी परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक एक ही शिफ्ट में आयोजित की गईं थीं। बोर्ड के नियमों के अनुसार, प्रत्येक विषय में न्यूनतम 33% अंक लाना अनिवार्य है। जो छात्र इस मानदंड को पूरा नहीं कर पाएंगे, उन्हें दूसरी परीक्षा (सेकेंड चांस) का अवसर दिया जाएगा।

पिछले साल का रिजल्ट कैसा रहा था

पिछले वर्ष 12वीं का कुल पास प्रतिशत 74.48% रहा था, जिसमें प्रियल द्विवेदी ने 500 में से 492 अंक हासिल कर टॉप किया था। वहीं, 10वीं में 76.22% छात्र पास हुए थे। लड़कियों ने एक बार फिर लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया था—जहां लड़कों का पास प्रतिशत 73.21% रहा, वहीं लड़कियों का 79.27% दर्ज किया गया।

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