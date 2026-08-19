MPBSE D.El.Ed Result 2026: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) ने D.El.Ed फर्स्ट ईयर जून परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। परिणाम में 83.33 फीसदी परीक्षार्थी सफल हुए हैं। जून 2026 में आयोजित परीक्षा के बाद अब उम्मीदवार अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। D.El.Ed यानी एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक बनने की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है।

MPBSE D.El.Ed First Year Result 2026 जारी

मध्य प्रदेश बोर्ड ने 18 अगस्त 2026 को D.El.Ed प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर की जून 2026 परीक्षा का परिणाम घोषित किया। इस परीक्षा में प्रदेशभर से करीब 48 हजार विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिनमें लगभग 40 हजार अभ्यर्थी सफल रहे। पास प्रतिशत 83.33 फीसदी रहा। अब उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर अपना विषयवार अंक और पास/फेल की स्थिति देख सकते हैं।

83.33 फीसदी विद्यार्थी हुए सफल

MPBSE D.El.Ed First Year परीक्षा के नतीजों में कुल 83.33 प्रतिशत विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की है। यानी परीक्षा में शामिल प्रत्येक 100 उम्मीदवारों में से करीब 83 विद्यार्थी सफल रहे।

MPBSE D.El.Ed Result 2026 कहां चेक करें?

अभ्यर्थी अपना रिजल्ट MPBSE की ऑनलाइन रिजल्ट वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। MPBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर भी परीक्षा परिणाम के लिए अलग सेक्शन उपलब्ध है।

रिजल्ट वेबसाइट: mpbse.mponline.gov.in

MP D.El.Ed Result 2026 कैसे चेक करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले MPBSE की रिजल्ट वेबसाइट खोलें।

स्टेप 2. D.El.Ed June 2026 Result लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. मांगी गई परीक्षा संबंधी जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. आपका D.El.Ed First Year Result स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 6. रिजल्ट में अपने नाम, रोल नंबर और अंकों की जांच करें।

स्टेप 7. परिणाम को डाउनलोड कर लें।

स्टेप 8. भविष्य की जरूरत के लिए इसकी डिजिटल कॉपी या प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

रिजल्ट में कौन-कौन सी जानकारी मिलेगी?

ऑनलाइन रिजल्ट देखने के बाद उम्मीदवार अपनी मार्कशीट में दी गई जानकारी को ध्यान से जांच लें। इसमें आम तौर पर नाम, रोल नंबर, परीक्षा का विवरण, विषयवार अंक और परिणाम की स्थिति जैसी जानकारी होती है। यदि रिजल्ट में नाम, रोल नंबर या किसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में गलती दिखाई देती है तो अभ्यर्थी संबंधित बोर्ड या अपने संस्थान से संपर्क कर सकते हैं।

D.El.Ed फर्स्ट ईयर रिजल्ट के बाद क्या?

D.El.Ed दो वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है। फर्स्ट ईयर की परीक्षा में सफल उम्मीदवार अब पाठ्यक्रम के अगले चरण की तैयारी कर सकेंगे। वहीं जिन विद्यार्थियों को किसी विषय में सफलता नहीं मिली है, उन्हें MPBSE की ओर से जारी होने वाले आगे के निर्देशों पर नजर रखनी चाहिए।

MPBSE की वेबसाइट पर D.El.Ed के प्रथम और द्वितीय वर्ष की नियमित परीक्षाओं से संबंधित सूचनाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं।

MPBSE D.El.Ed Result 2026: हाइलाइट्स

विवरण जानकारी बोर्ड मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल कोर्स D.El.Ed परीक्षा प्रथम वर्ष, प्रथम सेमेस्टर परीक्षा जून 2026 रिजल्ट जारी 18 अगस्त 2026 कुल परीक्षार्थी करीब 48 हजार सफल विद्यार्थी करीब 40 हजार पास प्रतिशत 83.33% रिजल्ट मोड ऑनलाइन रिजल्ट वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in

उम्मीदवार यहां ध्यान दें

D.El.Ed Result देखने के बाद उम्मीदवार अपनी मार्कशीट और रिजल्ट की कॉपी सुरक्षित रख लें। आगे की पढ़ाई, संस्थान में रिकॉर्ड या शिक्षक भर्ती से संबंधित प्रक्रिया के दौरान इसकी जरूरत पड़ सकती है।

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