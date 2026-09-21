MP Police Constable Recruitment 2026: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने एमपी पुलिस आरक्षक (जीडी) भर्ती परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 22 सितंबर 2026 से शुरू होंगे और आवेदन की अंतिम तारीख 6 अक्टूबर 2026 है। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 7,500 कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) पद भरे जाएंगे। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।

इस भर्ती में स्पेशल आर्म्ड फोर्स (SAF) और नॉन-SAF कैडर के पद शामिल हैं। कुल रिक्तियों में 700 पद SAF के लिए हैं, जिन पर पुरुष उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जबकि 6,800 नॉन-SAF पदों के लिए पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थियों को अवसर दिया गया है।

MP Police Constable Recruitment 2026: महत्वपूर्ण तारीखें

भर्ती से जुड़ी प्रक्रिया तारीख नोटिफिकेशन जारी 9 सितंबर 2026 ऑनलाइन आवेदन शुरू 22 सितंबर 2026 आवेदन की अंतिम तारीख 6 अक्टूबर 2026 आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 6 अक्टूबर 2026 फॉर्म में सुधार की अवधि 22 सितंबर से 11 अक्टूबर 2026 लिखित परीक्षा 19 नवंबर 2026 से प्रस्तावित

लिखित परीक्षा की शुरुआत 19 नवंबर 2026 से होने की जानकारी दी गई है। परीक्षा कंप्यूटर आधारित यानी CBT मोड में आयोजित होगी।

7500 पदों का ब्योरा

एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पदों को दो प्रमुख कैडर में बांटा गया है।

कांस्टेबल जीडी, स्पेशल आर्म्ड फोर्स (SAF)- 700 पद कांस्टेबल जीडी, नॉन-SAF- 6,800 पद कुल- 7,500 पद

SAF के 700 पद पुरुष उम्मीदवारों के लिए हैं। नॉन-SAF के 6,800 पदों पर पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।

कौन कर सकता है आवेदन?

भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता वर्ग के अनुसार अलग-अलग निर्धारित की गई है। सामान्य, ओबीसी और अन्य निर्धारित वर्गों के उम्मीदवारों के लिए कम से कम 10वीं कक्षा पास होना जरूरी है। वहीं, अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास रखी गई है। अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले आधिकारिक नियम पुस्तिका में अपनी श्रेणी के अनुसार योग्यता जरूर जांचनी चाहिए।

MP Police Constable Age Limit: कितनी होनी चाहिए उम्र?

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा सामान्य/ईडब्ल्यूएस पुरुष उम्मीदवारों तथा अन्य राज्यों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 33 वर्ष तक बताई गई है। मध्य प्रदेश की पात्र महिला और आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट का प्रावधान है। आयु की गणना और आरक्षण से जुड़ी शर्तें भर्ती की आधिकारिक नियम पुस्तिका के अनुसार लागू होंगी।

लिखित परीक्षा में क्या पूछा जाएगा?

एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा सीबीटी मोड में होगी। परीक्षा में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और कुल 100 अंक निर्धारित हैं। अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र हल करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगी। खास बात यह है कि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।

परीक्षा में विषयों का वितरण इस प्रकार है:

विषय अंक सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान 40 बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि 30 विज्ञान एवं सरल अंकगणित 30 कुल 100

लिखित परीक्षा के बाद फिजिकल टेस्ट

लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को भर्ती के अगले चरणों में शामिल किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET), शारीरिक माप परीक्षण (PMT), दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल जांच शामिल हैं।

पीईटी कुल 100 अंकों का होगा, जिसमें 800 मीटर दौड़, लंबी कूद और गोला फेंक जैसी गतिविधियां शामिल हैं। 800 मीटर दौड़ के लिए 40 अंक, लंबी कूद के लिए 30 अंक और गोला फेंक के लिए 30 अंक निर्धारित हैं। पीईटी क्वालिफाई करने के लिए न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक हासिल करना जरूरी है।

MP Police Constable Salary: कितनी होगी सैलरी?

भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को लेवल-4 पे मैट्रिक्स के तहत वेतन दिया जाएगा। उपलब्ध भर्ती विवरण के अनुसार वेतनमान करीब 19,500 रुपये से 62,000 रुपये तक है। इसके अलावा नियमों के अनुसार अन्य सरकारी भत्ते भी देय होंगे।

MP Police Constable Recruitment 2026: कैसे करें आवेदन?

उम्मीदवार आवेदन शुरू होने के बाद MPESB की वेबसाइट से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक विवरण और श्रेणी संबंधी जानकारी सावधानी से भरनी होगी।

आवेदन का सामान्य तरीका इस प्रकार है:

स्टेप 1. सबसे पहले esb.mp.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. MP Police Constable Recruitment 2026 से संबंधित ऑनलाइन आवेदन लिंक खोलें।

स्टेप 3. मांगी गई जानकारी दर्ज करके रजिस्ट्रेशन पूरा करें।

स्टेप 4. लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरें।

स्टेप 5. जरूरी दस्तावेज और निर्धारित फोटो/हस्ताक्षर अपलोड करें।

स्टेप 6. लागू आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

स्टेप 7. फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट या PDF सुरक्षित रख लें।

आवेदन शुल्क कितना है?

अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये बताया गया है। मध्य प्रदेश के SC, ST, OBC और EWS वर्ग के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 250 रुपये है। इसके अतिरिक्त आवेदन के माध्यम के अनुसार पोर्टल/कियोस्क सेवा शुल्क भी लागू हो सकता है।

अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सलाह

एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय शुरुआत में ही फॉर्म भरने की कोशिश करनी चाहिए। आवेदन से पहले अपनी आयु, शैक्षणिक योग्यता, वर्ग और अन्य पात्रता शर्तों को आधिकारिक नियम पुस्तिका से मिलाना जरूरी है।