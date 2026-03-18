मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (ASI) और हेड कांस्टेबल (HC) की भर्ती के लिए 24 मार्च को आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। इस परीक्षा में जो कैंडिडेट्स शामिल होने वाले हैं वह मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड एक्सेस करने के लिए उम्मीदवारों को अपने एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि का इस्तेमाल करना होगा।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स

एमपी पुलिस ASI और HC भर्ती की लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए कैंडिडेट्स को सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर विजिट करना होगा।

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वेबसाइट के होम पेज पर उम्मीदवार Admit Card पर क्लिक करें।

अब Asst. Sub-Inspector (Computer) and Head Constable (Computer) Recruitment Test – 2026 के लिंक पर क्लिक करें।

अब लॉग इन विंडो पेज खुलेगा यहां अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के तौर पर जन्मतिथि दर्ज कर Search पर क्लिक करें।

एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इसे डाउनलोड करें और इसका प्रिंट आउट निकाल लें।

कब आयोजित होगी परीक्षा?

मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में ASI और हेड कांस्टेबल की भर्ती के लिए इस लिखित परीक्षा का आयोजन 24 मार्च, 2026 को राज्य के विभिन्न केंद्रों पर कंप्यूटर-आधारित मोड में किया जाएगा। इस परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स को एग्जाम सेंटर पर रिपोर्टिंग समय से 45 से 50 मिनट पहले पहुंचने की सलाह दी जाती है क्योंकि सेंटर पर कई सुरक्षा संबंधी प्रक्रिया में समय लग सकता है। समय से लेट जाने वाले कैंडिडेट्स को एंट्री नहीं मिलेगी।

कुल 89 रिक्त पदों के लिए होनी है भर्ती

बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए पुलिस विभाग में ASI के कुल 14 और हेड कांस्टेबल के कुल 75 रिक्त पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, पीईटी/ पीएसटी, स्किल टेस्ट और मेडिकल परीक्षण चरण शामिल है। लिखित परीक्षा में सफल कैंडिडेट ही चयन प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल होने के पात्र होंगे। लिखित परीक्षा के बाद अगले चरण के लिए एडमिट कार्ड अलग से जारी किया जाएगा।