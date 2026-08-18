MP High Court Assistant Grade 3 Recruitment 2026: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने असिस्टेंट ग्रेड-3 के पदों पर बंपर भर्ती निकाली है। इस भर्ती अभियान के तहत जिला एवं सत्र न्यायालयों में कुल 1,174 पद भरे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 17 अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है। योग्य उम्मीदवार 15 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं।

यह भर्ती मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ा अवसर है। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता, कंप्यूटर दक्षता, आयु सीमा और आवेदन शुल्क समेत सभी शर्तों को ध्यान से देख लेना चाहिए।

MP High Court Assistant Grade 3 Recruitment 2026: 1,174 पद

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ओर से असिस्टेंट ग्रेड-3 के 1,174 पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन प्रक्रिया 17 अगस्त को दोपहर 12 बजे शुरू हुई और 15 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक चलेगी। उम्मीदवार आवेदन और भर्ती से जुड़ी जानकारी के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी भर्ती नोटिफिकेशन को जरूर देखें।

MP High Court Assistant Grade 3 Eligibility: कौन कर सकता है आवेदन?

असिस्टेंट ग्रेड-3 पद के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होना जरूरी है। इसके अलावा उम्मीदवार के पास वैध एमपी सीपीसीटी स्कोरकार्ड और कंप्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष मान्य तकनीकी योग्यता होनी चाहिए।

आयु सीमा कितनी है?

इस भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित है। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष है, जबकि महिलाओं और आरक्षित वर्गों के लिए लागू नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

MP High Court Assistant Grade 3 Application Fee

आवेदन शुल्क श्रेणी के आधार पर अलग-अलग निर्धारित किया गया है। उपलब्ध भर्ती विवरण के अनुसार:

उम्मीदवार की श्रेणी आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग/मध्य प्रदेश से बाहर के उम्मीदवार 943.40 रुपये एमपी के ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग उम्मीदवार 743.40 रुपये

इस आवेदन शुल्क में लागू पोर्टल चार्ज शामिल हैं।

MP High Court Recruitment 2026: आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार इन आसान स्टेप्स के जरिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।

स्टेप 2. Assistant Grade-III Recruitment 2026 से संबंधित लिंक पर जाएं।

स्टेप 3. ऑनलाइन आवेदन/रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. मांगी गई व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 5. जरूरी दस्तावेज और फोटो/हस्ताक्षर अपलोड करें।

स्टेप 6. आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।

स्टेप 7. फॉर्म को ध्यान से जांचने के बाद सबमिट करें।

स्टेप 8. आवेदन फॉर्म और फीस की रसीद डाउनलोड कर सुरक्षित रखें।

आवेदन में सुधार का भी मिलेगा मौका

जिन उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म में किसी तरह की गलती सुधारनी है, उनके लिए अलग से करेक्शन विंडो दी जाएगी। उपलब्ध शेड्यूल के मुताबिक आवेदन में सुधार की प्रक्रिया 19 सितंबर से 21 सितंबर 2026 तक चलेगी।

चयन प्रक्रिया क्या होगी?

एमपी हाईकोर्ट असिस्टेंट ग्रेड 3 भर्ती में उम्मीदवारों का चयन कई चरणों में किया जाएगा। उपलब्ध भर्ती विवरण के अनुसार पहले ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा होगी। इसमें सफल उम्मीदवारों को आगे हिंदी टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया होगी। प्रारंभिक ऑनलाइन परीक्षा की तारीख अभी अलग से घोषित की जानी है। हाई कोर्ट बाद में परीक्षा कार्यक्रम जारी करेगा।

परीक्षा की तारीख अभी घोषित नहीं

उम्मीदवार ध्यान रखें कि आवेदन की तारीख और करेक्शन विंडो जारी कर दी गई है, लेकिन ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। परीक्षा से संबंधित अपडेट बाद में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा।

MP High Court Assistant Grade 3 Recruitment 2026: एक नजर में

विवरण जानकारी भर्ती संस्था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पद असिस्टेंट ग्रेड 3 कुल वैकेंसी 1,174 आवेदन शुरू 17 अगस्त 2026, दोपहर 12 बजे आवेदन की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2026, शाम 5 बजे करेक्शन विंडो 19 से 21 सितंबर 2026 न्यूनतम आयु 18 वर्ष आयु गणना की तारीख 1 जनवरी 2026 योग्यता स्नातक आवश्यक कंप्यूटर योग्यता/CPCT परीक्षा ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा अगला चरण हिंदी टाइपिंग टेस्ट परीक्षा तारीख बाद में घोषित जल्द घोषित होगी

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

एमपी हाईकोर्ट की इस भर्ती में 1,174 पद हैं, इसलिए बड़ी संख्या में आवेदन आने की संभावना है। उम्मीदवार आवेदन की अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय जल्द फॉर्म भरें। साथ ही आवेदन करने से पहले यह जरूर जांच लें कि उनके पास निर्धारित ग्रेजुएशन, कंप्यूटर योग्यता और CPCT से संबंधित आवश्यक प्रमाणपत्र मौजूद हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आवेदन जमा करने के बाद उसकी कॉपी और भुगतान रसीद सुरक्षित रखें। परीक्षा की तारीख, एडमिट कार्ड और आगे की चयन प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें।

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