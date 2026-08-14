MP Board Exam Time Table 2027: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं की वर्ष 2027 की मुख्य परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। बोर्ड की ओर से जारी आधिकारिक परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार, कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी 2027 से शुरू होंगी, जबकि 10वीं की परीक्षा 24 फरवरी 2027 से शुरू होगी। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएंगी।

MP Board 10th, 12th Time Table 2027 जारी

एमपी बोर्ड की 2027 की मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम 13 अगस्त 2026 को जारी किया गया है। कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से 19 मार्च 2027 तक चलेंगी। वहीं कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 24 फरवरी से 18 मार्च 2027 तक आयोजित की जाएंगी। बोर्ड ने नियमित और स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी किया है।

MP Board Class 12 Exam Date 2027

कक्षा 12वीं के प्रमुख विषयों की परीक्षा तारीखें इस प्रकार हैं:

तारीख विषय 17 फरवरी 2027 बायोटेक्नोलॉजी, गायन वादन, तबला पखावज 18 फरवरी 2027 उर्दू, मराठी 20 फरवरी 2027 संस्कृत 22 फरवरी 2027 NSQF के विषय, शारीरिक शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 23 फरवरी 2027 हिंदी 24 फरवरी 2027 ड्राइंग एंड डिजाइनिंग 25 फरवरी 2027 मनोविज्ञान 26 फरवरी 2027 अंग्रेजी 1 मार्च 2027 इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेज 3 मार्च 2027 समाजशास्त्र 4 मार्च 2027 भौतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र सहित अन्य विषय 8 मार्च 2027 जीव विज्ञान 11 मार्च 2027 राजनीति विज्ञान 13 मार्च 2027 रसायन विज्ञान, इतिहास, बिजनेस स्टडीज सहित अन्य विषय 16 मार्च 2027 गणित 17 मार्च 2027 कृषि, होम साइंस, अकाउंटेंसी 19 मार्च 2027 भूगोल, क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर, स्टिल लाइफ एंड डिजाइन सहित अन्य विषय

कक्षा 12वीं की पूरी विषयवार डेटशीट MPBSE के आधिकारिक कार्यक्रम में दी गई है।

MP Board Class 10 Exam Date 2027

कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा कार्यक्रम इस प्रकार है:

तारीख विषय 24 फरवरी 2027 मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, पेंटिंग, गायन वादन, तबला पखावज, कंप्यूटर आदि 25 फरवरी 2027 NSQF के सभी विषय और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 27 फरवरी 2027 उर्दू 2 मार्च 2027 हिंदी 5 मार्च 2027 गणित स्टैंडर्ड और गणित बेसिक 9 मार्च 2027 अंग्रेजी 12 मार्च 2027 संस्कृत 15 मार्च 2027 विज्ञान 18 मार्च 2027 सामाजिक विज्ञान

इस तरह 10वीं की मुख्य परीक्षाएं 24 फरवरी से 18 मार्च 2027 तक चलेंगी।

परीक्षा का समय क्या रहेगा?

एमपीबीएसई के आधिकारिक टाइम टेबल के अनुसार 10वीं और 12वीं की मुख्य परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होंगी। विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र पर सुबह 8 बजे तक पहुंचना होगा और परीक्षा कक्ष में सुबह 8:30 बजे तक उपस्थित होना अनिवार्य है। सुबह 8:45 बजे के बाद किसी विद्यार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा शुरू होने से 15 मिनट पहले यानी 8:45 बजे से प्रश्नपत्र पढ़ने और समझने का समय दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका सुबह 8:55 बजे से दी जाएगी।

प्रैक्टिकल परीक्षाएं कब होंगी?

बोर्ड के कार्यक्रम के मुताबिक नियमित विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं उनके विद्यालय में और स्वाध्यायी विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं आवंटित परीक्षा केंद्र पर आयोजित की जाएंगी। कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाओं की अवधि संबंधित कार्यक्रम में दी गई है। विद्यार्थियों को अपने स्कूल या परीक्षा केंद्र से प्रायोगिक परीक्षा की तारीख और समय की जानकारी प्राप्त करनी होगी।

MP Board Time Table 2027 में बदलाव संभव

MPBSE ने कहा है कि, आवश्यकता पड़ने पर परीक्षा की तारीख और समय में बदलाव किया जा सकता है। यदि किसी परीक्षा के दौरान सरकार की ओर से सार्वजनिक या स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है, तब भी परीक्षाएं जारी कार्यक्रम के अनुसार आयोजित होंगी। किसी बदलाव की स्थिति में बोर्ड की ओर से संचार माध्यमों के जरिए सूचना दी जाएगी।

MP Board Time Table 2027 कैसे डाउनलोड करें?

विद्यार्थी MPBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 10वीं और 12वीं का टाइम टेबल डाउनलोड कर सकते हैं।

स्टेप 1. MPBSE की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।

स्टेप 2. परीक्षा/टाइम टेबल से संबंधित लिंक पर जाएं।

स्टेप 3. MP Board Exam Time Table 2027 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. कक्षा 10वीं या 12वीं का परीक्षा कार्यक्रम चुनें।

स्टेप 5. PDF डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंट निकाल लें।

विद्यार्थियों के लिए जरूरी सलाह

टाइम टेबल जारी होने के बाद विद्यार्थियों को अब विषयवार रिवीजन प्लान बनाना चाहिए। जिन विषयों की परीक्षा पहले है, उनकी तैयारी को प्राथमिकता दें। साथ ही दो परीक्षाओं के बीच मिलने वाले दिनों का इस्तेमाल कठिन अध्यायों की दोबारा तैयारी और मॉडल पेपर हल करने में किया जा सकता है। परीक्षा की तारीखों में किसी भी बदलाव की जानकारी के लिए विद्यार्थी MPBSE की आधिकारिक वेबसाइट और अपने विद्यालय से प्राप्त सूचना को ही अंतिम मानें।