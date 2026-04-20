मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (MPBSE) की सेकंड बोर्ड परीक्षा के लिए चल रही आवेदन प्रक्रिया 22 अप्रैल को समाप्त होगी। बोर्ड ने 15 अप्रैल से ही रजिस्ट्रेशन प्रोसस शुरू कर दिया था जिस दिन मुख्य परीक्षा परिणाम की घोषणा हुई थी। 10वीं और 12वीं की सेकंड चांस बोर्ड परीक्षा 7 मई 2026 से शुरू होंगी और 25 मई 2026 तक चलेंगी। इस दौरान 10वीं की परीक्षा 19 मई तक चलेंगी जबकि 12वीं की परीक्षा 25 मई तक चलेंगी।

कौन दे सकता है सेकंड बोर्ड परीक्षा?

बता दें कि जो स्टूडेंट्स एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की मुख्य परीक्षा में फेल हुए हैं, अनुपस्थित रहे थे या फिर अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं हैं वह सभी सेकंड बोर्ड एग्जाम में उपस्थित हो सकते हैं। इसके लिए उन्हें सबसे पहले एमपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट mpbse.nic.in पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन करने वाले स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वह बोर्ड की अधिसूचना को जरूर पढ़ लें।