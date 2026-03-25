एमपी बोर्ड की कक्षा 5 और कक्षा 8 के 2026 के नतीजे 25 मार्च, 2026 को सुबह 11:30 बजे जारी किए जाएंगे। ये नतीजे राज्य शिक्षा केंद्र, मध्य प्रदेश (RSKMP) की आधिकारिक वेबसाइट rskmp.in पर उपलब्ध होंगे। छात्र अपनी समग्र ID या रोल नंबर का इस्तेमाल करके अपने नतीजे देख सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट के अलावा एमपी बोर्ड क्लास 5वीं रिजल्ट 2026 और एमपी बोर्ड क्लास 8वीं रिजल्ट 2026 का डायरेक्ट लिंक Jansatta.com/education और education.indianexpress.com पर भी मिलेगा।
MP बोर्ड कक्षा 5 और 8 के नतीजे 2026 कैसे देखें
स्टेप 1. RSKMP के आधिकारिक पोर्टल rskmp.in पर जाएं।
स्टेप 2. कक्षा 5 या कक्षा 8 के लिए संबंधित नतीजे वाले लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3. अपनी समग्र ID/रोल नंबर डालें।ॉ
स्टेप 4. अपना नतीजा/मार्कशीट देखने और डाउनलोड करने के लिए सबमिट करें।
एमपी बोर्ड कक्षा 5 और 8 परीक्षाओं का मुख्य विवरण
नतीजे की तारीख: 25 मार्च, 2026।
समय: सुबह 11:30 बजे।
आधिकारिक वेबसाइट: rskmp.in।
आवश्यक जानकारी: समग्र ID या रोल नंबर।
एमपी बोर्ड कक्षा 5 और 8 की मार्कशीट में क्या होगा
एमपी बोर्ड कक्षा 5 और 8 रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र जो मार्कशीट इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे उसमें यह जानकारी होगी।
छात्र का नाम और रोल नंबर
माता-पिता का नाम
विषयवार अंक
कुल अंक और प्रतिशत
पास/फेल/कंपार्टमेंट स्टेटस
डिवीजन
एमपी बोर्ड कक्षा 5 और 8 में होने होने के लिए न्यूनतम अंक और कंपार्टमेंट परीक्षा के नियम
एमपी बोर्ड कक्षा 5वीं, 8वीं में पास होने के लिए छात्र को प्रत्येक विषय में कम से कम 33% अंक अनिवार्य है और यदि छात्र 1 या 2 विषय में फेल होने पर कंपार्टमेंट परीक्षा का मौका मिलेगा लेकिन 2 से अधिक विषयों में फेल होने पर छात्र फेल घोषित किया जाएगा।
MP Board 5th, 8th Result 2026 LIVE: जनसत्ता पर भी मिलेगा रिजल्ट
एमपी बोर्ड रिजल्ट 2026 केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही नहीं बल्कि अन्य एजुकेशन पोर्टल्स जैसे Jansatta.com/education और education.indianexpress.com पर भी उपलब्ध रहेगा। यदि मुख्य वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक के कारण समस्या आती है, तो छात्र इन वैकल्पिक वेबसाइट्स का सहारा ले सकते हैं और अपना परिणाम आसानी से देख सकते हैं।
MP Board 5th, 8th Result 2026 LIVE: कैसे चेक करें रिजल्ट
रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट rskmp.in पर जाना होगा। इसके बाद कक्षा 5वीं या 8वीं के रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें। फिर अपनी समग्र आईडी या रोल नंबर दर्ज करें और सबमिट बटन दबाएं। स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा। छात्र इसे डाउनलोड कर सकते हैं और भविष्य के लिए प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं।
MP Board 5th, 8th Result 2026 LIVE: किस समय जारी होगा रिजल्ट
एमपी बोर्ड 5वीं और 8वीं का रिजल्ट आज तय समय सुबह 11:30 बजे घोषित किया जाएगा। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपना रोल नंबर और समग्र आईडी पहले से तैयार रखें ताकि रिजल्ट जारी होते ही बिना किसी परेशानी के अपना परिणाम देख सकें। वेबसाइट स्लो होने की स्थिति में धैर्य रखें और कुछ देर बाद दोबारा प्रयास करें।
MP Board 5th, 8th Result 2026 LIVE: रिजल्ट के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल
एमपी बोर्ड कक्षा 5 और 8 का परिणाम जारी होने के बाद इसे चेक करने के लिए छात्रों को अपनी समग्र आईडी या रोल नंबर की जरूरत होगी। रिजल्ट जारी होने के बाद वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक भी देखने को मिल सकता है।
MP Board 5th, 8th Result 2026 LIVE: कहां जारी होगा रिजल्ट
रिजल्ट जारी होते ही छात्र आधिकारिक वेबसाइट rskmp.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकेंगे।
MP Board 5th, 8th Result 2026 LIVE: आज खत्म होगा इंतजार
एमपी बोर्ड कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। राज्य शिक्षा केंद्र, मध्य प्रदेश (RSKMP) आज 25 मार्च 2026 को सुबह 11:30 बजे रिजल्ट जारी करेगा। लाखों छात्र अपने परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
MP Board 5th, 8th Result 2026 LIVE: कब जारी होगा रिजल्ट
एमपी बोर्ड 5वीं, 8वीं रिजल्ट 2206 आज यानी 25 मार्च को सुबह 11:30 बजे जारी किया जाएगा, जिसे चेक करने का लिंक और प्रक्रिया यहां मिलेगी।