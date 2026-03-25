एमपी बोर्ड की कक्षा 5 और कक्षा 8 के 2026 के नतीजे 25 मार्च, 2026 को सुबह 11:30 बजे जारी किए जाएंगे। ये नतीजे राज्य शिक्षा केंद्र, मध्य प्रदेश (RSKMP) की आधिकारिक वेबसाइट rskmp.in पर उपलब्ध होंगे। छात्र अपनी समग्र ID या रोल नंबर का इस्तेमाल करके अपने नतीजे देख सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट के अलावा एमपी बोर्ड क्लास 5वीं रिजल्ट 2026 और एमपी बोर्ड क्लास 8वीं रिजल्ट 2026 का डायरेक्ट लिंक Jansatta.com/education और education.indianexpress.com पर भी मिलेगा।

MP बोर्ड कक्षा 5 और 8 के नतीजे 2026 कैसे देखें

स्टेप 1. RSKMP के आधिकारिक पोर्टल rskmp.in पर जाएं।

स्टेप 2. कक्षा 5 या कक्षा 8 के लिए संबंधित नतीजे वाले लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपनी समग्र ID/रोल नंबर डालें।ॉ

स्टेप 4. अपना नतीजा/मार्कशीट देखने और डाउनलोड करने के लिए सबमिट करें।

एमपी बोर्ड कक्षा 5 और 8 परीक्षाओं का मुख्य विवरण

नतीजे की तारीख: 25 मार्च, 2026।

समय: सुबह 11:30 बजे।

आधिकारिक वेबसाइट: rskmp.in।

आवश्यक जानकारी: समग्र ID या रोल नंबर।

एमपी बोर्ड कक्षा 5 और 8 की मार्कशीट में क्या होगा

एमपी बोर्ड कक्षा 5 और 8 रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र जो मार्कशीट इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे उसमें यह जानकारी होगी।

छात्र का नाम और रोल नंबर

माता-पिता का नाम

विषयवार अंक

कुल अंक और प्रतिशत

पास/फेल/कंपार्टमेंट स्टेटस

डिवीजन

एमपी बोर्ड कक्षा 5 और 8 में होने होने के लिए न्यूनतम अंक और कंपार्टमेंट परीक्षा के नियम

एमपी बोर्ड कक्षा 5वीं, 8वीं में पास होने के लिए छात्र को प्रत्येक विषय में कम से कम 33% अंक अनिवार्य है और यदि छात्र 1 या 2 विषय में फेल होने पर कंपार्टमेंट परीक्षा का मौका मिलेगा लेकिन 2 से अधिक विषयों में फेल होने पर छात्र फेल घोषित किया जाएगा।

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