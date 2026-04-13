मध्य प्रदेश में कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा अपडेट है। दरअसल, माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्य प्रदेश (MPBSE), भोपाल मुख्यालय की ओर से मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट अगले 2-3 दिन के अंदर जारी किया जा सकता है। हालांकि बोर्ड ने अभी रिजल्ट से जुड़ी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं दी है, लेकिन एमपी बोर्ड के अधिकारियों ने बताया है कि 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 15 अप्रैल 2026 को जारी किया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट mpbse.nic.in पर जाकर परिणाम चेक किया जा सकता है।

16 लाख से अधिक बच्चे कर रहे इंतजार

इस साल एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च 2026 के बीच आयोजित हुई थीं। वहीं कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 13 फरवरी से लेकर 6 मार्च के बीच आयोजित हुई थीं। एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं में इस साल 16 लाख से अधिक बच्चों के शामिल होने का अनुमान है।

MP Board 10th 12th Result 2026 LIVE Updates

एमपी बोर्ड भी दो बार आयोजित करेगा परीक्षाएं

आमतौर पर यह रिजल्ट मई में जारी होता है, लेकिन इस बार एमपी बोर्ड ने भी 10वीं और 12वीं की परीक्षा साल में दो बार आयोजित करने का फैसला किया है। दूसरे चरण की परीक्षा मई में होंगी। टाइमटेबल के अनुसार, क्लास 10वीं की दूसरी परीक्षाएं 7 मई से 19 मई, 2026 के बीच होंगी। वहीं, क्लास 12 (हायर सेकेंडरी) की दूसरी परीक्षाएं 7 मई से शुरू होंगी और 25 मई, 2026 को खत्म होंगी।

पिछले कुछ सालों का ट्रेंड

पिछले साल एमपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 6 मई को जारी हुआ था। 10वीं के एग्जाम 27 फरवरी से 19 मार्च तक हुए थे। 2024 में 24 अप्रैल को क्लास 10 के रिजल्ट घोषित हुआ था। वहीं क्लास 10 के लिए कुल पास प्रतिशत 58.10% था, जिसमें 61.87% लड़कियां और 54.35% लड़के पास हुए थे।

2023 में 25 मई को क्लास 10 का रिजल्ट घोषित हुआ था। 2023 में 10,29,698 कैंडिडेट्स ने MPBSE की क्लास 10 की परीक्षा दी थी। 2022 में क्लास 10वीं का रिजल्ट 29 अप्रैल को घोषित किया गया था।

2021 में MPBSE ने 14 जुलाई को क्लास 10 के रिज़ल्ट घोषित किए थे। ऑफिशियल बयान के मुताबिक, 2021 में MPBSE क्लास 10 एग्जाम के लिए कुल 9,25,213 कैंडिडेट रजिस्टर हुए थे।

MP Board Result 2026: कहां और कैसे करें चेक?

एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट 2026 की घोषणा होने के बाद स्टूडेंट्स नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना स्कोरकार्ड चेक व डाउनलोड कर सकते हैं।

स्टेप 1- स्टूडेंट सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mpbse.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2- वेबसाइट के होम पेज पर Exam Results पर क्लिक करें।

स्टेप 3- अब 10वीं/12वीं के रिजल्ट से जुड़े लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4- अब अपने क्रेडेंशियल जैसे- रोल नंबर का इस्तेमाल करें और Submit करें।

स्टेप 5- रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इसे डाउनलोड करें और इसका प्रिंट आउट निकाल लें।