MP Board 5th 8th Result 2026 Date, Time, Direct Link: एमपी बोर्ड 5वीं और 8वीं परिणाम 2026 के 25 मार्च 2026 तक घोषित होने की प्रबल संभावना है। कॉपियों का मूल्यांकन लगभग 98% पूरा हो चुका है। छात्र अपना रिजल्ट राज्य शिक्षा केंद्र की आधिकारिक वेबसाइट rskmp.in और mpbse.nic.in पर समग्र आईडी या रोल नंबर का उपयोग करके देख सकते हैं। हालांकि, रिजल्ट की आधिकारिक तारीख बोर्ड नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही सामने आएगी।

रिजल्ट कैसे चेक करें (How to Check MP Board 5th 8th Result 2026):

स्टेप 1. RSKMP की आधिकारिक वेबसाइट rskmp.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर ‘Result’ सेक्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रोल नंबर (Roll No) या समग्र आईडी (Samagra ID) दर्ज करें।

स्टेप 4. कैप्चा कोड भरें और ‘Show’ बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा, इसे डाउनलोड कर लें।

एमपी बोर्ड 5वीं, 8वीं परीक्षा 2026 का मुख्य विवरण:

परिणाम तिथि: लगभग 25 मार्च 2026

परीक्षा की अवधि: 5वीं परीक्षा 20-26 फरवरी 2026 तक आयोजित की गई थी।

वेबसाइट: rskmp.in, mpbse.nic.in

मार्कशीट में क्या होगा?

रिजल्ट में छात्रों को रोल नंबर, नाम, माता-पिता का नाम, विषयवार अंक, कुल अंक, प्रतिशत, रिजल्ट स्टेटस (पास/फेल/कंपार्टमेंट) और डिवीजन जैसी जानकारी मिलेगी।

पासिंग मार्क्स और कंपार्टमेंट नियम

कक्षा 5वीं और 8वीं में पास होने के लिए हर विषय में कम से कम 33% अंक जरूरी हैं। यदि कोई छात्र 1 या 2 विषय में फेल होता है, तो उसे कंपार्टमेंट परीक्षा के जरिए सुधार का मौका मिलेगा। वहीं, 2 से अधिक विषयों में फेल होने पर छात्र को फेल घोषित किया जाएगा।

बोर्ड रिजल्ट 2026 पर भी नजर

अगर आप CTET Result 2026 के साथ-साथ बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो जल्द ही, CBSE Board Result 2026, UP Board Result 2026, Bihar Board Result 2026, Rajasthan Board Result 2026 जैसे सभी बड़े बोर्ड के नतीजे भी जारी होने वाले हैं, जिनकी हर ताजा जानकारी Jansatta.com/education पर मिलेगी।

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