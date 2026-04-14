MP Board Passing Marks Criteria 2026: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (एमपीबीएसई) द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के परिणाम की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। एमपी बोर्ड के अनुसार 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 15 अप्रैल 2026 को सुबह 11 बजे जारी होगा। एमपी बोर्ड रिजल्ट 2026 की घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा की जाएगी। छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट mpbse.nic.in और mpresults.nic.in पर देख सकेंगे।

MP Board Exam 2026: परीक्षा कब हुई थी?

एमपी बोर्ड की परीक्षाएं तय शेड्यूल के अनुसार आयोजित की गई थीं:

कक्षा 10वीं परीक्षा: 13 फरवरी से 6 मार्च 2026

कक्षा 12वीं परीक्षा: 7 फरवरी से 7 मार्च 2026

समय: सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक

प्रैक्टिकल परीक्षा: 10 फरवरी से 10 मार्च 2026

MP Board Passing Marks 2026

मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं, 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्रों को पास होने के लिए प्रत्येक विषय में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक लाना जरूरी है। जिन छात्रों के एक या दो विषयों में 33 प्रतिशत से कम अंक आते हैं, उन्हें कंपार्टमेंट एग्जाम के जरिए रिजल्ट सुधारने का मौका दिया जाएगा लेकिन जो छात्र 2 से ज्यादा विषयों में 33 प्रतिशत से कम अंक हासिल करेंगे उनके रिजल्ट में फेल डिक्लेयर किया जाएगा।

पिछले वर्षों का रिजल्ट ट्रेंड

एमपी बोर्ड के पिछले वर्षों के रिजल्ट पर नजर डालें तो:

एमपी बोर्ड रिजल्ट पास प्रतिशत 2025

12वीं पास प्रतिशत: 74.48%

10वीं पास प्रतिशत: 76.22%

4.29 लाख छात्रों ने फर्स्ट डिवीजन से पास किया

एमपी बोर्ड रिजल्ट पास प्रतिशत 2024

12वीं: 64.48%

10वीं: 58.10%

एमपी बोर्ड रिजल्ट पास प्रतिशत 2023

12वीं: 55.28%

10वीं: 63.29%

एमपी बोर्ड रिजल्ट पास प्रतिशत 2022

12वीं: 72.72%

10वीं: 59.54%

एमपी बोर्ड रिजल्ट पास प्रतिशत 2021

2021 में कोविड के कारण विशेष मूल्यांकन किया गया था, जिसमें दोनों कक्षाओं का रिजल्ट 100% रहा था।

MP Board Result 2026 कैसे चेक करें?

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना परिणाम देख सकते हैं:

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट mpbse.nic.in या mpresults.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. “MP Board 10th Result 2026” या “MP Board 12th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रोल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 6. भविष्य के लिए डाउनलोड और प्रिंटआउट जरूर लें।