MP Board MPBSE 10th, 12th Result 2019 Date and Time: Madhya Pradesh Board of Secondary Education (MPBSE) MP Board 10th, 12th Result 2019 जारी करने जा रहा है। रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट mpbse.nic.in and mpresults.nic.in पर देख सकेंगे। एमपी हाई सेकंडरी स्कूल सर्टिफिकेशन (HSSC) एग्जामिनेशन या एमपी बोर्ड 12वीं के एग्जाम 2 मार्च से 2 अप्रैल के बीच कराए गए थे। इस साल 12वीं के एग्जाम करीब 7.5 लाख स्टूडेंट्स ने दिए थे। वहीं 10वीं के इस बार 11.5 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए थे। रिजल्ट 15 मई को सुबह 11 बजे जारी किया जाएगा।

MP Board MPBSE 10th Result 2019 Date and Time: Check Here

MP बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट स्टूडेंट्स बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा थर्ड पार्टी वेबासइट्स पर भी देखा जा सकता है। इसके अलावा रिजल्ट मोबाइल पर SMS से भी चेक किया जा सकता है। यहां क्लिक करके आप सीधे अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। इस साल मार्च में हुए एमपी बोर्ड के एग्जाम में करीब 21 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। कक्षा 12 की परीक्षा में लगभग 7.69 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए, जबकि कक्षा 10 की परीक्षा के लिए 11.48 लाख उम्मीदवार शामिल हुए। कक्षा 10 की परीक्षा 01 मार्च से शुरू हुई थी जबकि कक्षा 12 की परीक्षा 02 मार्च, 2019 से शुरू हुई थी।

MP Board MPBSE 12th Result 2019 Date and Time: Check Here