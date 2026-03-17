MP Board 5th 8th Result 2026 Date, Time, Direct Link: मध्य प्रदेश के लाखों छात्र-छात्राओं का इंतजार अब खत्म होने वाला है। राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से कक्षा 5वीं और 8वीं के रिजल्ट जारी करने की तैयारी अंतिम चरण में है। ताजा अपडेट के अनुसार, इस साल हुई बोर्ड परीक्षाओं की करीब 98 प्रतिशत उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा हो चुका है, जबकि बाकी 2 प्रतिशत कॉपियों की जांच भी एक-दो दिन में पूरी कर ली जाएगी।

बोर्ड सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, एमपी बोर्ड कक्षा 5वीं और 8वीं परिणाम 2026 को 25 मार्च तक घोषित किया जा सकता है। रिजल्ट जारी होते ही छात्रों के लिए आधिकारिक वेबसाइट rskmp.in और mpbse.nic.in पर डायरेक्ट लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। रिजल्ट लिंक एक्टिव होने के बाद दोनों कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज करने वाले करीब 25 लाख छात्र अपनी मार्कशीट चेक और डाउनलोड कर सकेंगे।

कैसे चेक करें MP Board 5th, 8th Result 2026

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र इन आसान स्टेप्स से अपना परिणाम देख सकेंगे:

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट rskmp.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “Result” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।

स्टेप 4. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 5. डाउनलोड कर मार्कशीट सेव कर लें।

मार्कशीट में क्या-क्या होगा?

रिजल्ट में छात्रों को निम्न जानकारी मिलेगी।

छात्र का रोल नंबर और रोल कोड

छात्र का नाम

छात्र के माता-पिता का नाम

विषयवार अंक (थ्योरी व प्रैक्टिकल)

कुल अंक और प्रतिशत

रिजल्ट स्टेटस (पास/फेल/कंपार्टमेंट)

डिवीजन

पास होने के लिए जरूरी न्यूनतम अंक

एमपी बोर्ड कक्षा 5वीं, 8वीं में छात्र को प्रत्येक विषय में कम से कम 33% अंक प्राप्त करना जरूरी है। अगर 1 या 2 विषय में कम अंक आते हैं, तो छात्र को कंपार्टमेंट परीक्षा के जरिए रिजल्ट सुधारने का मौका दिया जाएगा और अगर छात्र 2 से अधिक विषयों में फेल होता है, तो उसे फेल ही घोषित किया जाएगा।

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