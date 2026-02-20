MP Board Class 5, 8 Exams 2026: राज्य शिक्षा केंद्र (RSKMP) द्वारा आयोजित की जाने वाली मध्य प्रदेश कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज यानी 20 फरवरी 2026 से शुरू हो गई हैं। ये परीक्षाएं राज्यभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही हैं, जिसमें करीब 25 लाख छात्र-छात्राएं अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। क्लास 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं 20 फरवरी को शुरु हुई हैं लेकिन 5वीं की परीक्षाएं 26 फरवरी और 8वीं की परीक्षाएं 28 फरवरी को समाप्त होंगी।

राज्य शिक्षा केंद्र ने परीक्षा का विस्तृत टाइम टेबल पहले ही 19 दिसंबर 2025 को आधिकारिक पोर्टल पर जारी कर दिया था। छात्र और अभिभावक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर शेड्यूल देख सकते हैं।

MP Board Class 5, 8 Exams 2026: महत्वपूर्ण तिथियां

कक्षा 5वीं परीक्षा तिथियां

परीक्षा प्रारंभ: 20 फरवरी 2026

परीक्षा समाप्त: 26 फरवरी 2026

छात्रों की संख्या: 12 लाख लगभग

कक्षा 8वीं परीक्षा तिथियां

परीक्षा प्रारंभ: 20 फरवरी 2026

परीक्षा समाप्त: 28 फरवरी 2026

छात्रों की संख्या: 13 लाख लगभग

परीक्षाएं राज्यभर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार आयोजित की जा रही हैं।

एमपी बोर्ड कक्षा 5वीं का एग्जाम शेड्यूल

परीक्षा तिथि विषय 20 फरवरी प्रथम भाषा (हिंदी/अंग्रेजी/उर्दू/मराठी) 21 फरवरी गणित (अथवा संगीत दृष्टिबाधितों के लिए) 23 फरवरी द्वितीय भाषा (अंग्रेजी/हिंदी) 25 फरवरी पर्यावरण अध्ययन (EVS)

एमपी बोर्ड कक्षा 8वीं का एग्जाम शेड्यूल

परीक्षा तिथि विषय 20 फरवरी प्रथम भाषा (हिंदी/अंग्रेजी/उर्दू/मराठी) 21 फरवरी गणित (अथवा संगीत) 23 फरवरी द्वितीय भाषा (हिंदी/अंग्रेजी) 25 फरवरी विज्ञान 26 फरवरी तृतीय भाषा (संस्कृत/हिंदी/उर्दू/मराठी) 28 फरवरी सामाजिक विज्ञान

कब जारी हुआ था टाइम टेबल?

विवरण तिथि कक्षा 5 टाइम टेबल जारी 19 दिसंबर 2025 कक्षा 8 टाइम टेबल जारी 19 दिसंबर 2025 कक्षा 5 परीक्षा तिथि 20–26 फरवरी 2026 कक्षा 8 परीक्षा तिथि 20–28 फरवरी 2026

परीक्षा दिवस के लिए जरूरी गाइडलाइंस

एडमिट कार्ड अनिवार्य: बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एडमिट कार्ड पर स्कूल के प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर और सील होना आवश्यक है।

रिपोर्टिंग टाइम: छात्रों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम 30-45 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचना होगा। सुबह 8:45 AM के बाद प्रवेश में कठिनाई हो सकती है।

केवल जरूरी स्टेशनरी जैसे पेन, पेंसिल, रबर आदि ही साथ लाएं।

इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर या अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं परीक्षा कक्ष में लाना सख्त मना है।

रोल नंबर के अनुसार निर्धारित सीट पर ही बैठें।

उत्तर पुस्तिका जमा करने और परीक्षक की अनुमति के बिना सीट न छोड़ें।

उत्तर पुस्तिका : बोर्ड पैटर्न के अनुसार, छात्रों को अलग से उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। प्रश्न पत्र ही एक ‘प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका’ के रूप में होगा, जिसमें उत्तर लिखने के लिए निर्धारित स्थान दिया गया है।

छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सलाह

कक्षा 5 और 8 की बोर्ड परीक्षाएं छात्रों की बुनियादी समझ और सीखने के स्तर का आकलन करने के लिए आयोजित की जाती हैं। इसलिए छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है।

प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ें।

पहले आसान प्रश्न हल करें।

समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें।

उत्तर साफ और स्पष्ट लिखें।

परीक्षा पैटर्न और मूल्यांकन प्रक्रिया

परीक्षा में वस्तुनिष्ठ (MCQ) और वर्णनात्मक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

प्रत्येक विषय के लिए निर्धारित अंक और समय सीमा बोर्ड द्वारा तय की गई है।

उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन निर्धारित केंद्रों पर पारदर्शी प्रक्रिया के तहत किया जाएगा।

कब आएगा एमपी कक्षा 5वीं, 8वीं का रिजल्ट?

पिछले वर्षों के रुझानों को देखें तो कक्षा 5 और 8 का रिजल्ट आमतौर पर मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में जारी किया जाता है। इस वर्ष भी रिजल्ट मार्च 2026 के अंतिम सप्ताह तक जारी होने की संभावना है। हालांकि, आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना जरूरी है।

अभिभावकों के लिए सुझाव

बच्चों पर अनावश्यक दबाव न डालें।

परीक्षा के दौरान संतुलित आहार और पर्याप्त नींद सुनिश्चित करें।

परीक्षा के बाद बच्चों को मानसिक रूप से प्रोत्साहित करें।

न्यूनतम अंक: इस वर्ष से बोर्ड ने ‘फेल’ न करने की नीति में बदलाव किया है। छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट होने के लिए न्यूनतम 33% अंक लाना अनिवार्य है।

पुनः परीक्षा: यदि कोई छात्र मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है, तो उसे 2 महीने बाद होने वाली ‘विशेष परीक्षा’ में बैठने का एक और अवसर दिया जाएगा।

Jansatta Education Expert Conclusion

मध्य प्रदेश में कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं 20 फरवरी 2026 से सफलतापूर्वक शुरू हो चुकी हैं। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दें। ताजा अपडेट, रिजल्ट और अन्य जानकारी के लिए छात्र समय-समय पर आधिकारिक पोर्टल पर नजर बनाए रखें।