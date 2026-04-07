MP Board Class 10th 12th Result 2026 Date: हिंदी भाषी राज्यों में बिहार और राजस्थान में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट जारी किया जा चुका है। अब जिन राज्यों में बोर्ड एग्जाम रिजल्ट का इंतजार है उनमें यूपी, एमपी, हरियाणा और पंजाब प्रमुख हैं। इन राज्यों में बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट अप्रैल में ही जारी किया जाएगा।

सीबीएसई बोर्ड 10वीं का रिजल्ट भी इस बार अप्रैल में ही जारी होने की पूरी संभावना है। इस बीच मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) जल्द ही 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित कर सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट mpbse.nic.in और mpresults.nic.in पर अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे।

रिजल्ट कब जारी होने की है संभावना?

एमपी बोर्ड ने कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम 25 मार्च, 2026 को जारी कर दिए गए थे। अब 10वीं और 12वीं के रिजल्ट का इंतजार है। बोर्ड ने अभी रिजल्ट जारी किए जाने की कोई ऑफिशियल डेट तो रिलीज नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो एमपी बोर्ड 15 अप्रैल के बाद कभी भी 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर सकता है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, रिजल्ट पर तेजी से काम चल रहा है। आमतौर पर यह रिजल्ट मई में जारी होता है, लेकिन इस बार एमपी बोर्ड ने भी सीबीएसई की तरह 10वीं की परीक्षा साल में दो बार आयोजित करने का फैसला किया है। दूसरे चरण की परीक्षा मई में होंगी।