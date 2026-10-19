MP Board New Exam Pattern 2027: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रश्नपत्रों में आंतरिक विकल्प देने के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत मुख्य विषयों में 2 अंक वाले अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों में अब विकल्प नहीं मिलेगा। वहीं, 3 और 4 अंक वाले प्रश्नों में पहले की तरह आंतरिक विकल्प की सुविधा जारी रहेगी।

बोर्ड के 15 अक्टूबर 2026 के नोटिस के अनुसार, ये बदलाव 2026-27 सत्र की परीक्षाओं पर लागू होंगे और इसका असर 2027 में होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी पर भी पड़ेगा। विद्यार्थियों को अब कम अंकों वाले प्रश्नों की तैयारी अधिक सावधानी से करनी होगी क्योंकि 2 अंक वाले प्रश्न में किसी दूसरे सवाल को चुनने का विकल्प नहीं रहेगा।

MP Board Exam Pattern 2027: क्या-क्या बदला?

एमपीबीएसई ने मुख्य विषयों और नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (NSQF) के अंतर्गत आने वाले विषयों के लिए आंतरिक विकल्प से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। मुख्य विषयों में 2 अंक वाले प्रश्नों से विकल्प हटाया गया है, जबकि NSQF विषयों में कुछ लंबे उत्तर वाले प्रश्नों के लिए नई विकल्प सुविधा जोड़ी गई है।

प्रश्न का प्रकार नया नियम मुख्य विषयों में 2 अंक वाले अतिलघु उत्तरीय प्रश्न आंतरिक विकल्प नहीं मिलेगा मुख्य विषयों में 3 अंक वाले लघु उत्तरीय प्रश्न आंतरिक विकल्प जारी रहेगा मुख्य विषयों में 4 अंक वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आंतरिक विकल्प जारी रहेगा NSQF विषयों में 5 अंक वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आंतरिक विकल्प मिलेगा NSQF विषयों में 7 अंक वाले निबंधात्मक प्रश्न आंतरिक विकल्प मिलेगा

MP Board 10th, 12th Exam 2027: विद्यार्थियों पर क्या होगा असर?

कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अब केवल लंबे उत्तरों की तैयारी पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कम अंकों वाले प्रश्न भी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि 2 अंक वाले प्रश्नों में विकल्प नहीं मिलने से विषय की बुनियादी समझ और सटीक उत्तर लिखने की क्षमता की अहमियत बढ़ जाएगी।

NSQF विषयों में विद्यार्थियों को कहां मिलेगी राहत?

मुख्य विषयों में 2 अंक वाले प्रश्नों से विकल्प हटाने के साथ बोर्ड ने NSQF यानी नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के विषयों के लिए कुछ प्रश्नों में विकल्प की सुविधा भी शुरू की है। अब इन विषयों में 5 अंक वाले दीर्घ उत्तरीय और 7 अंक वाले निबंधात्मक प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे।

NSQF के अंतर्गत कौशल आधारित और व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े विषय आते हैं। इन विषयों के विद्यार्थियों को नए प्रश्नपत्र प्रारूप के अनुसार तैयारी करनी चाहिए और अपने स्कूल से विषयवार निर्देशों की जानकारी लेनी चाहिए।

MPBSE ने क्यों बदले Internal Choice के नियम?

बोर्ड की अधिसूचना में इन बदलावों को पहले हुई पाठ्यचर्या समिति और कार्यपालिका समिति की बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुपालन से जोड़ा गया है। पाठ्यचर्या समिति की बैठक 20 अगस्त 2025 को हुई थी, जबकि कार्यपालिका समिति ने 28 अगस्त 2025 को संबंधित निर्णयों को मंजूरी दी थी।

नए नियमों के बाद विद्यार्थियों के लिए जरूरी होगा कि वे सभी प्रमुख अवधारणाओं की तैयारी करें और केवल चुनिंदा सवालों पर निर्भर न रहें। खासकर 2 अंक वाले प्रश्नों में विकल्प न होने से विषय की व्यापक तैयारी उपयोगी होगी।