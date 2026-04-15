MP Board 12th Topper List 2026: मध्य प्रदेश बोर्ड (MPBSE) ने कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रिजल्ट की घोषणा की। सीएम ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजल्ट के साथ-साथ इस साल का पासिंग प्रतिशत और टॉपर्स के नाम का भी ऐलान किया। इस साल इंटरमीडिएट (12वीं) में कुल 76.01 प्रतिशत बच्चे पास हुए हैं। 12वीं कक्षा में दो छात्राओं ने टॉप किया है। भोपाल की खुशी राय और चांदनी विश्वकर्मा संयुक्त रूप से टॉपर बनी हैं। उन्हें 500 में से 499 नंबर मिले हैं।

12वीं में एकबार फिर लड़कियों ने मारी बाजी

इस साल एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं में कुल 76.01% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। 12वीं में एकबार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है। लड़कियों का पास परसेंटेज 79.41% रहा तो वहीं लड़कों का पास प्रतिशत 72.39 फीसदी रहा है। इस साल की मेरिट लिस्ट में भी छात्राओं का दबदबा है। 12वीं की मेरिट में कुल 378 छात्र-छात्राओं ने अपनी जगह बनाई है। खास बात यह है कि इनमें 235 छात्राएं हैं, जबकि छात्रों की संख्या 143 है।

पिछले साल एमपी बोर्ड 12वीं के टॉपर्स