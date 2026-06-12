MP Board 12th Supplementary Result 2026: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) ने कक्षा 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा परिणाम 2026 आज, 12 जून 2026 को जारी कर दिया है। जिन छात्रों ने पूरक परीक्षा में भाग लिया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट result.mponline.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट और स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

एमपी बोर्ड द्वारा यह परीक्षा उन छात्रों के लिए आयोजित की गई थी, जो मुख्य परीक्षा में एक या अधिक विषयों में सफल नहीं हो पाए थे या अपने अंक सुधारना चाहते थे।

MP Board 12th Supplementary Result 2026 जारी

एमपी बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा 7 मई से 25 मई 2026 के बीच राज्यभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। सभी परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक एकल पाली में संपन्न हुई थीं। अब बोर्ड ने छात्रों का इंतजार खत्म करते हुए परिणाम घोषित कर दिया है।

MP Board 12th Supplementary Result 2026: ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट result.mponline.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर उपलब्ध Class 12 Supplementary Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर और परीक्षा प्रकार दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 6. स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट आउट सुरक्षित रखें।

मुख्य परीक्षा में कैसा रहा था प्रदर्शन?

एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं मुख्य परीक्षा 2026 का परिणाम 15 अप्रैल 2026 को घोषित किया गया था। इस परीक्षा में कुल 6,13,634 छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे, जिनमें से 4,66,406 विद्यार्थी सफल रहे। कुल पास प्रतिशत 76.01% दर्ज किया गया था।

लड़कियों ने इस बार भी बेहतर प्रदर्शन किया था। छात्राओं का पास प्रतिशत 79.41% रहा, जबकि छात्रों का पास प्रतिशत 72.39% दर्ज किया गया था।

छात्रों के लिए जरूरी सलाह

रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद छात्र अपने नाम, रोल नंबर, विषयवार अंक और अन्य विवरणों की जांच अवश्य कर लें। किसी भी त्रुटि की स्थिति में संबंधित स्कूल या एमपीबीएसई कार्यालय से संपर्क करें।