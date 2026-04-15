MPBSE MP Board 12th Result 2026 at mpbse.nic.in LIVE: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) आज एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं रिजल्ट 2026 जारी कर रहा है, जिसे सुबह 11 बजे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा जारी किया जाएगा। परीक्षा में शामिल छात्र आधिकारिक वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in और digilocker.gov.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकेंगे।

आधिकारिक वेबसाइट के अलावा छात्र एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं रिजल्ट 2026 को Jansatta.com/education और education.indianexpress.com पर जाकर भी चेक और डाउनलोड कर सकेंगे। रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर और अन्य लॉगिन डिटेल्स दर्ज करनी होंगी।

कब हुई थी एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षाएं

कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 7 फरवरी से 7 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थीं। परीक्षा का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित था। कुछ विषयों जैसे हिंदी, उर्दू और मराठी की परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव भी किया गया था। वहीं, प्रैक्टिकल परीक्षाएं 10 फरवरी से 10 मार्च के बीच निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की गई थीं।

एमपी बोर्ड 12वीं में पास होने के लिए पासिंग मार्क्स

MPBSE के नियमों के अनुसार, छात्रों को प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है। जो छात्र इस न्यूनतम अंक को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उन्हें सेकंड चांस परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। कक्षा 12वीं की सेकंड परीक्षा 7 मई से शुरू होकर 25 मई 2026 तक चलेगी। ये परीक्षाएं भी सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक एक ही शिफ्ट में आयोजित होंगी।

ऐसे चेक करें MP Board 12th Result 2026

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. “MP Board 12th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. रोल नंबर और आवेदन नंबर दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा।

स्टेप 5. भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें।

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