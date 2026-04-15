MP Board 10th Topper List 2026: मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने आवास पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रिजल्ट की घोषणा की। सीएम ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10वीं के साथ-साथ 12वीं का रिजल्ट भी जारी कर दिया। सीएम की ओर से इस साल का पासिंग प्रतिशत और टॉपर्स के नाम की घोषणा भी कर दी गई। इस साल हाई स्कूल (10वीं) में कुल 76.42 प्रतिशत बच्चे पास हुए हैं। 10वीं कक्षा में पन्ना जिले की प्रतिभा सिंह सोलंकी ने टॉप किया है। प्रतिभा सिंह ने पूरे राज्य में 499 नंबर (99.99 प्रतिशत) मार्क्स के साथ प्रथम स्थान हासिल किया है।
इस साल 10वीं में टॉप करने वाले स्टूडेंट्स
टॉपर 1. प्रतिभा सिंह सोलंकी- 499 अंक
टॉपर 2. अभय गुप्ता- 498 अंक
टॉपर 3. अक्षरा घोड़ेश्वर- 498 अंक
पिछले साल एमपी बोर्ड 10वीं के टॉपर्स
|रैंक
|छात्र/छात्रा का नाम
|जिला
|प्रप्तांक
|1
|प्रज्ञा जायसवाल
|सिंगरौली
|500
|2
|आयुष द्विवेदी
|मौगंज
|499
|3
|शैज़ा फातिमा
|जबलपुर
|498