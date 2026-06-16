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MPBSE MP Board 10th Second Exam Result 2026 LIVE: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) आज, 16 जून 2026 को कक्षा 10वीं द्वितीय (सेकंड/सप्लीमेंट्री) परीक्षा का परिणाम शाम 4 बजे जारी करेगा। परीक्षा में शामिल छात्र आधिकारिक वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in पर जाकर अपने रोल नंबर की मदद से रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकेंगे। एमपी बोर्ड 10वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक और स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस यहां दी गई है।

इस वर्ष सेकंड एग्जाम का आयोजन 7 मई से 19 मई 2026 तक किया गया था, जिससे छात्रों को अपने अंकों में सुधार करने और अनुत्तीर्ण विषयों में सफलता प्राप्त करने का एक और अवसर मिल सके।

MP Board 10th Second Exam Result 2026 कैसे चेक करें

रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे:

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “हाईस्कूल द्वितीय परीक्षा परिणाम 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रोल नंबर और मांगी गई अन्य जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट प्रदर्शित हो जाएगा।

स्टेप 6. भविष्य के उपयोग के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

स्कोरकार्ड में क्या-क्या जानकारी होगी?

एमपी बोर्ड 10वीं सेकंड परीक्षा की मार्कशीट में निम्नलिखित विवरण उपलब्ध होंगे:

छात्र का नाम
रोल नंबर
स्कूल का नाम
एप्लीकेशन नंबर
विषयवार प्राप्त अंक
कुल अंक
ग्रेड
पास/फेल की स्थिति

ओरिजिनल मार्कशीट स्कूल से मिलेगी

ऑनलाइन जारी किया गया रिजल्ट अस्थायी (प्रोविजनल) होगा। छात्रों को अपनी मूल मार्कशीट और अन्य दस्तावेज प्राप्त करने के लिए संबंधित स्कूल में संपर्क करना होगा। स्कूलों द्वारा बाद में ओरिजिनल मार्कशीट वितरित की जाएगी।

11वीं में प्रवेश के लिए होंगे पात्र

द्वितीय परीक्षा में सफल होने वाले छात्र अपनी पसंद के स्कूल या संस्थान में कक्षा 11वीं में प्रवेश ले सकेंगे। यह परीक्षा उन छात्रों के लिए आयोजित की गई थी जो नियमित परीक्षा में किसी विषय में सफल नहीं हो पाए थे या अपने अंकों में सुधार करना चाहते थे।

Live Updates
14:40 (IST) 16 Jun 2026

MP Board 10th Result 2026 LIVE: सेकंड एग्जाम क्यों हुआ आयोजित

एमपी बोर्ड द्वारा सेकंड परीक्षा उन छात्रों के लिए आयोजित की गई थी जो मुख्य परीक्षा में किसी विषय में अनुत्तीर्ण हो गए थे या अपने अंकों में सुधार करना चाहते थे। यह अवसर छात्रों को एक और मौका देने के उद्देश्य से दिया गया था ताकि वे अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकें और कक्षा 11वीं में प्रवेश ले सकें।

14:35 (IST) 16 Jun 2026

MP Board 10th Result 2026 LIVE: रिजल्ट देखने की प्रक्रिया आसान

रिजल्ट चेक करना इस बार बेहद आसान रखा गया है। छात्र केवल रोल नंबर और आवेदन संख्या दर्ज करके अपना परिणाम देख सकेंगे। वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद स्क्रीन पर स्कोरकार्ड दिखाई देगा। इसे डाउनलोड और प्रिंट भी किया जा सकता है। बोर्ड ने इस प्रक्रिया को सरल इसलिए बनाया है ताकि सभी छात्र बिना किसी परेशानी के अपना परिणाम प्राप्त कर सकें।

14:30 (IST) 16 Jun 2026

MP Board 10th Result 2026 LIVE: कहां देखें MP Board Result

छात्र अपना रिजल्ट एमपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसके लिए उन्हें mpbse.mponline.gov.in पर जाना होगा। वेबसाइट पर हाईस्कूल सेकेंड परीक्षा रिजल्ट 2026 लिंक उपलब्ध होगा। उस पर क्लिक करने के बाद रोल नंबर दर्ज करके परिणाम देखा जा सकेगा। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में उपलब्ध रहेगी, जिससे छात्रों को किसी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

14:24 (IST) 16 Jun 2026

MP Board 10th Result 2026 LIVE: शाम 4 बजे जारी होगा रिजल्ट

एमपी बोर्ड ने आधिकारिक घोषणा में बताया है कि हाईस्कूल द्वितीय परीक्षा का परिणाम आज शाम 4 बजे जारी किया जाएगा। रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक की संभावना है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे धैर्य बनाए रखें और सही जानकारी भरकर ही परिणाम देखें। यह रिजल्ट उन छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जिन्होंने मुख्य परीक्षा में सुधार के लिए यह परीक्षा दी थी।

14:16 (IST) 16 Jun 2026

MP Board 10th Result 2026 LIVE: रिजल्ट का इंतजार खत्म, आज जारी होगा परिणाम

एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं द्वितीय परीक्षा 2026 का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश (MPBSE) आज शाम 4 बजे परिणाम घोषित करेगा। इस परीक्षा में शामिल लाखों छात्रों की नजर अब आधिकारिक वेबसाइट पर टिकी हुई है। छात्र अपने रोल नंबर की मदद से ऑनलाइन रिजल्ट देख सकेंगे। परिणाम जारी होते ही वेबसाइट पर लिंक सक्रिय कर दिया जाएगा, जिसके बाद छात्र अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर पाएंगे।