MPBSE MP Board 10th Second Exam Result 2026 LIVE: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) आज, 16 जून 2026 को कक्षा 10वीं द्वितीय (सेकंड/सप्लीमेंट्री) परीक्षा का परिणाम शाम 4 बजे जारी करेगा। परीक्षा में शामिल छात्र आधिकारिक वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in पर जाकर अपने रोल नंबर की मदद से रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकेंगे। एमपी बोर्ड 10वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक और स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस यहां दी गई है।

इस वर्ष सेकंड एग्जाम का आयोजन 7 मई से 19 मई 2026 तक किया गया था, जिससे छात्रों को अपने अंकों में सुधार करने और अनुत्तीर्ण विषयों में सफलता प्राप्त करने का एक और अवसर मिल सके।

MP Board 10th Second Exam Result 2026 कैसे चेक करें

रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे:

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “हाईस्कूल द्वितीय परीक्षा परिणाम 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रोल नंबर और मांगी गई अन्य जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट प्रदर्शित हो जाएगा।

स्टेप 6. भविष्य के उपयोग के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

स्कोरकार्ड में क्या-क्या जानकारी होगी?

एमपी बोर्ड 10वीं सेकंड परीक्षा की मार्कशीट में निम्नलिखित विवरण उपलब्ध होंगे:

छात्र का नाम

रोल नंबर

स्कूल का नाम

एप्लीकेशन नंबर

विषयवार प्राप्त अंक

कुल अंक

ग्रेड

पास/फेल की स्थिति

ओरिजिनल मार्कशीट स्कूल से मिलेगी

ऑनलाइन जारी किया गया रिजल्ट अस्थायी (प्रोविजनल) होगा। छात्रों को अपनी मूल मार्कशीट और अन्य दस्तावेज प्राप्त करने के लिए संबंधित स्कूल में संपर्क करना होगा। स्कूलों द्वारा बाद में ओरिजिनल मार्कशीट वितरित की जाएगी।

11वीं में प्रवेश के लिए होंगे पात्र

द्वितीय परीक्षा में सफल होने वाले छात्र अपनी पसंद के स्कूल या संस्थान में कक्षा 11वीं में प्रवेश ले सकेंगे। यह परीक्षा उन छात्रों के लिए आयोजित की गई थी जो नियमित परीक्षा में किसी विषय में सफल नहीं हो पाए थे या अपने अंकों में सुधार करना चाहते थे।

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