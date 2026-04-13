Madhya Pradesh Board 10th, 12th Result Date 2026 LIVE: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (MPBSE) जल्द ही कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट 2026 जारी करने वाला है। इस साल करीब 16 लाख से अधिक छात्रों ने बोर्ड परीक्षाओं में हिस्सा लिया है और अब सभी को अपने नतीजों का बेसब्री से इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कॉपियों का मूल्यांकन अंतिम चरण में है और बोर्ड कभी भी रिजल्ट की तारीख और समय का आधिकारिक ऐलान कर सकता है।

छात्र अपना रिजल्ट जारी होने के बाद बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट mpbse.nic.in और mpresults.nic.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। इसके लिए रोल नंबर, कक्षा और कैप्चा कोड की जरूरत होगी।

पास होने के लिए न्यूनतम अंक

एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में कम से कम 33% अंक हासिल करना अनिवार्य है। इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों शामिल हैं।

कब हुई थीं परीक्षाएं?

एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 7 फरवरी से 5 मार्च 2026 की अवधि में और एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 11 फरवरी से 2 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थीं।

ऐसे चेक करें MP Board Result 2026

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mpbse.nic.in या mpresults.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. “MP Board Class 10/12 Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रोल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 4. स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 5. मार्कशीट डाउनलोड कर लें।

मार्कशीट और अन्य जानकारी

ऑनलाइन जारी होने वाली मार्कशीट अस्थायी (प्रोविजनल) होगी। छात्र अपनी ओरिजिनल मार्कशीट बाद में अपने स्कूल से प्राप्त कर सकेंगे। रिजल्ट के साथ पास प्रतिशत, टॉपर्स की सूची और जिला-वार प्रदर्शन की जानकारी भी जारी की जाएगी।

पिछले साल का रिजल्ट कैसा रहा?

साल 2025 में MP बोर्ड ने 6 मई को रिजल्ट जारी किया था, जिसमें 12वीं का पास प्रतिशत 74.48% और 10वीं का पास प्रतिशत 76.22% रहा था।

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