मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य शिक्षा केंद्र ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा कर दी है। इसके तहत बीएड (B.Ed), डीएलएड (D.El.Ed), एमएड (M.Ed), बीपीएड (BPEd), डीपीएसई (DPSE) और एमए मनोविज्ञान एवं पीजीडीजीसी जैसे कोर्सों में प्रवेश दिए जाएंगे।

उम्मीदवार निर्धारित तिथियों के अनुसार MPOnline पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। विभाग ने सभी पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तारीखें भी जारी कर दी हैं।

MP Teacher Training Admission 2026 Important Dates

पाठ्यक्रम का नाम आवेदन प्रारंभ तिथि आवेदन की अंतिम तिथि डीएलएड (D.El.Ed) 15 मई 2026 14 अगस्त 2026 बीएड (B.Ed) 25 मई 2026 27 जुलाई 2026 एमएड (M.Ed) 1 जून 2026 v बीपीएड (BPEd) 3 जून 2026 22 जून 2026 डीपीएसई (DPSE) 8 जून 2026 31 जुलाई 2026 एमए मनोविज्ञान एवं पीजीडीजीसी 8 जून 2026 31 जुलाई 2026

MP B.Ed Admission 2026 के लिए कौन कर सकता है आवेदन?

बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पास होना आवश्यक है। वहीं डीएलएड के लिए 12वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अलग-अलग कोर्सों के लिए पात्रता शर्तें भिन्न हो सकती हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक सूचना जरूर पढ़ लें।

आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार MPOnline पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान आवश्यक दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

शैक्षणिक प्रमाण पत्र

आधार कार्ड

पासपोर्ट साइज फोटो

हस्ताक्षर

जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

क्यों महत्वपूर्ण हैं ये शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स?

बीएड और डीएलएड जैसे शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सरकारी और निजी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए जरूरी योग्यता माने जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के बाद शिक्षक प्रशिक्षण कोर्सों की मांग लगातार बढ़ रही है।