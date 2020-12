UPSC सिविल सेवा परीक्षा भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। हर साल लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा में भाग लेते हैं, लेकिन कुछ ही अंतिम चयन सूची में जगह बना पाते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेन्स परीक्षा के पहले दो चरणों में कैंडिडेट्स के ज्ञान का परीक्षण किया जाता है और उनके तार्किक ज्ञान और दबाव की स्थितियों में निर्णय लेने की क्षमताओं की जांच के लिए इंटरव्यू का आयोजित किया जाता है। पैनलिस्ट विभिन्न मापदंडों पर उनके व्यक्तित्व का परीक्षण करते हैं और डिटेल्ड एप्लीकेशन फार्म (DAF) में उम्मीदवार द्वारा दर्ज की गई जानकारी पर न केवल सवाल पूछते हैं, बल्कि आपके प्रजेंस ऑफ माइंड के परीक्षण के लिए आउट ऑफ दी बॉक्स सवाल भी पूछते हैं। आईये जानते हैं कि इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछे जाते हैं –

एक उम्मीदवार ने घबराहट में इंटरव्यू रूम में प्रवेश किया और अपने चेहरे को एक रुमाल से साफ किया। बोर्ड अध्यक्ष ने उम्मीदवार की जेब की ओर उंगली उठाई और सवाल किया: “मिस्टर वह क्या है ?” अभ्यर्थी ने अपनी जेब पर नजर डाली और देखा कि उसकी जेब से रुमाल लटका हुआ है। वह शर्मिंदा हो गया, लेकिन उसने आत्मविश्वास से बोर्ड को जवाब दिया ” सर demonstrative pronoun है।” बोर्ड के लोग इस जवाब से प्रभावित हुआ।

एक कैंडिडेट्स से पूछा गया कि “बीस साल पहले, एक विमान था जो जर्मनी से लगभग 20,000 फीट की दूरी पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि उस समय जर्मनी को पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के रूप में विभाजित था। उस घटना में जीवित बचे लोगों को आप कहां दफनाएंगे? पूर्वी जर्मनी में? पश्चिम जर्मनी? या नो मेंस लैंड में?

उम्मीदवार ने जवाब दिया “सर, बचे हुए लोग दफन नहीं किए जाते हैं”

एक उम्मीदवार से सवाल पूछा गया कि “आप जंगली रास्तों पर अपनी कार से तूफानी रात में गाड़ी चला रहे हैं। आप अचानक बस स्टॉप से गुजरते हैं, तो भारी बारिश हो रही है, और आप तीन लोगों को बस का इंतजार करते हुए देखते हैं।

एक बूढ़ी औरत जो कि मरने वाली है। एक पुराना दोस्त जिसने एक बार आपकी जान बचाई थी और एक जिस परफेक्ट पार्टनर के बारे में आप सपने देखते रहे हैं। आप कौन सी सवारी को मदद की पेशकश करना पसंद करेंगे, यह जानकर कि आपकी कार में केवल एक ही यात्री बैठ सकता है? जवाब में, उम्मीदवार ने कहा कि मैं अपने पुराने दोस्त को कार की चाबी दूंगा और उसे महिला को अस्पताल ले जाने दूंगा। मैं वहीं रुक कर अपने सपनों के साथी के साथ बस का इंतजार करूंगा।

एक बार एक कैंडिडेट्स से एक सवाल पूछा गया था “बंगाल की खाड़ी किस स्टेट में है?” उम्मीदवार ने उत्तर दिया “Liquid state” साक्षात्कारकर्ता अक्सर ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो out of the box होते हैं। उदाहरण के लिए, इस प्रश्न का उत्तर भारत के 29 राज्यों से संबंधित नहीं था, इसका संबंध विज्ञान से था।

एक उम्मीदवार से पूछा गया था “यदि रेड हाउस को रेड ईटों से बनाया जाता है,पिंक हाउस को पिंक ईंटों से, ब्लू हाउस को ब्लू ईंटों से और ब्लैक हाउस को ब्लैक ईंटों से, तो ग्रीनहाउस किससे बनते हैं?” तो इसके जवाब में उम्मीदवार ने कहा कि ग्रीनहाउस कांच से बने होते हैं।

