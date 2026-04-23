मिजोरम बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने कक्षा 10वीं (HSLC) परीक्षा 2026 का रिजल्ट आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए छात्र अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट mbse.edu.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। छात्र अपने रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही डिजिटल मार्कशीट भी उपलब्ध कराई गई है, जिसमें विषयवार अंक, कुल अंक और पास/फेल स्टेटस शामिल है।

MBSE HSLC Result 2026: ऐसे करें ऑनलाइन चेक

छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mbse.edu.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “HSLC Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।

स्टेप 4. Submit बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट/मार्कशीट दिखाई देगा।

स्टेप 6. इसे डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें।

रिजल्ट चेक करने के लिए जरूरी डिटेल्स

MBSE 10वीं रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को निम्न जानकारी तैयार रखनी चाहिए:

रोल नंबर (एडमिट कार्ड के अनुसार)

रजिस्ट्रेशन नंबर

सही वेबसाइट एक्सेस

इंटरनेट कनेक्शन

गलत जानकारी दर्ज करने पर रिजल्ट एक्सेस नहीं हो पाएगा, इसलिए सभी डिटेल्स सावधानी से भरें।

मार्कशीट में क्या-क्या चेक करें?

रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद छात्र अपनी मार्कशीट में निम्न जानकारी जरूर जांचें:

छात्र का नाम

रोल नंबर

विषयवार अंक

कुल अंक

पास/फेल स्टेटस

अगर किसी प्रकार की गलती या मिसमैच दिखाई दे, तो तुरंत अपने स्कूल या बोर्ड कार्यालय से संपर्क करें।

Mizoram Board HSLC Result 2026 Direct Link

रिजल्ट के बाद क्या करें?

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों के लिए अगला कदम बेहद महत्वपूर्ण होता है, जिसमें पास छात्र आगे की पढ़ाई के लिए साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स स्ट्रीम चुन सकते हैं। जिन छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, वे रीचेकिंग/रीवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकते हैं और फेल हुए छात्र सप्लीमेंट्री परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।