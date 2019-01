इंडियन रेलवे में मई तक 2.50 लाख वैकेंसी निकलने वाली है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी घोषणा की। ‘इंडियन एक्‍सप्रेस डॉट कॉम’ से बात करते हुए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के एक सदस्‍य ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत दो चरणों में की जाएगी। पहले चरण के तहत फरवरी और दूसरे फेज में मई में इन नियुक्तियों के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा। बोर्ड के इस सदस्‍य ने बताया कि नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया अगस्‍त 2021 तक पूरी कर ली जाएगी। वहीं, रेल मंत्री ने बताया कि पूर्व में निकाली गई 1.50 लाख नियुक्तियों की प्रक्रिया अगले दो से ढाई महीनों में पूरी कर ली जाएगी।

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा, “पिछले साल हमले 1.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम शुरू किया था। उसके बावजूद आज भी लगभग सवा लाख-एक लाख 32 हजार लोगों की जरूरत रेलवे में है। इसके अलावा अगले 2 वर्ष का जब आकलन करते हैं तो लगभग 1 लाख लोगों के अगले 2 वर्ष में रिटायर होने का अनुमानित आंकड़ा है। यानि सवा दो से ढाई लाख लोगों को और अधिक मौका मिलेगा। ड़ेढ लाख लोगों की भर्ती का काम अभी चल रहा है। एक प्रकार से चार लाख नौकरियां रेलवे अकेले देने जा रहा है।”

#WATCH: Railways Minister Piyush Goyal announces 2.50 Lakh additional vacancies in the Railways, says “New job opportunities for 2.25-2.50 Lakh people has been created, process for 1.50 Lakh vacancies is underway. So Railways, in a way, will be providing 4 Lakh jobs.” pic.twitter.com/Oeccbuk3wu

— ANI (@ANI) January 23, 2019