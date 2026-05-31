MHT CET MBA Result 2026 Declared: महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल ने MHT CET 2026 MBA और MMS प्रथम प्रयास का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट cetcell.mahacet.org पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन कर परिणाम देख सकते हैं।

महाराष्ट्र CET सेल ने साथ ही MHT CET 2026 PCM ग्रुप की फाइनल आंसर-की भी जारी कर दी है। फाइनल आंसर-की में कई आपत्तियों को सही माना गया है, जिसके आधार पर छात्रों को बोनस अंक दिए जाएंगे।

MHT CET MBA/MMS 2026 परीक्षा कब हुई थी?

MHT CET 2026 MBA और MMS प्रथम प्रयास की परीक्षा 6 अप्रैल से 8 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित की गई थी। परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद अब हजारों अभ्यर्थी अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सकेंगे।

MHT CET Result 2026 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट cetcell.mahacet.org पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर “View MBA CET Score Card” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड दर्ज करें।

स्टेप 4: सिक्योरिटी पिन भरें।

स्टेप 5: डाउनलोड बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 6: स्क्रीन पर स्कोरकार्ड दिखाई देगा।

स्टेप 7: PDF डाउनलोड कर प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

MHT CET 2026 स्कोरकार्ड में क्या-क्या होगा?

MHT CET 2026 स्कोरकार्ड में उम्मीदवारों को निम्न जानकारी मिलेगी:

उम्मीदवार का नाम

आवेदन संख्या

सीईटी रोल नंबर

एमबीए/एमएमएस सीईटी परसेंटाइल

परीक्षा परिणाम की तारीख

आवेदन किया गया कोर्स

व्यक्तिगत विवरण

यह स्कोरकार्ड काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जरूरी होगा।

PCM Final Answer Key 2026: 16 आपत्तियां सही, बोनस अंक मिलेंगे

महाराष्ट्र सीईटी सेल द्वारा जारी पीसीएम ग्रुप की फाइनल आंसर-की के अनुसार कुल 76 आपत्तियों में से 16 को सही माना गया है।

विषयवार अपडेट: फिजिक्स

कुल 12 प्रश्न हटाए गए और 11 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच आयोजित सत्रों के उम्मीदवारों को पूर्ण अंक दिए जाएंगे

केमिस्ट्री- 2 प्रश्नों में त्रुटि पाई गई और 11 अप्रैल और 19 अप्रैल सत्र के उम्मीदवारों को बोनस अंक मिलेंगे।

मैथमेटिक्स- 2 आपत्तियां वैध पाई गईं। संशोधित उत्तर कुंजी के आधार पर अंतिम परिणाम तैयार किया जाएगा

कम स्कोर वालों के लिए दूसरा मौका

जो उम्मीदवार अपने प्रथम प्रयास के स्कोर से संतुष्ट नहीं हैं, वे दूसरे प्रयास में शामिल होकर अपना परसेंटाइल सुधार सकते हैं। सीईटी सेल जल्द ही सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस (CAP) का शेड्यूल जारी करेगा।

MHT CET Registration 2026 में रिकॉर्ड बढ़ोतरी

इस वर्ष CET परीक्षाओं के लिए 18.12 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जो 2025 की तुलना में 28% अधिक है।

CET Cell ने क्या कहा?

महाराष्ट्र CET Cell के अनुसार, परीक्षा प्रणाली को अधिक टेक्नोलॉजी-ड्रिवन और स्टूडेंट-फ्रेंडली बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य महाराष्ट्र के ग्रामीण और शहरी छात्रों को समान अवसर देना है।

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