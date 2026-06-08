MHT CET Result 2026: महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (MHT CET) 2026 के परिणाम का लाखों छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल ने अभी तक रिजल्ट जारी करने की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन परीक्षा और उत्तर कुंजी (Answer Key) से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद परिणाम जल्द जारी होने की संभावना जताई जा रही है।

रिजल्ट जारी होने के बाद पीसीएम (Physics, Chemistry, Mathematics) और पीसीबी (Physics, Chemistry, Biology) समूह के अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। MHT CET स्कोर महाराष्ट्र के इंजीनियरिंग, फार्मेसी और अन्य प्रोफेशनल अंडरग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

दो चरणों में हुई थी परीक्षा

MHT CET 2026 परीक्षा अप्रैल और मई के दौरान दो चरणों में आयोजित की गई थी। पहले चरण में पीसीएम समूह की परीक्षा 11 अप्रैल से 20 अप्रैल तक आयोजित हुई, जबकि पीसीबी समूह की परीक्षा 21 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच संपन्न हुई।

इसके बाद CET सेल ने छात्रों के लिए दूसरा प्रयास (Second Attempt) भी आयोजित किया। पीसीबी समूह की परीक्षा 10 और 11 मई को तथा पीसीएम समूह की परीक्षा 12 मई से 21 मई तक आयोजित की गई।

उत्तर कुंजी पर आपत्तियों की प्रक्रिया पूरी

रिजल्ट जारी होने से पहले CET सेल ने उत्तर कुंजी पर आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर भी दिया था। पीसीएम समूह की प्रोविजनल आंसर-की 20 मई को जारी की गई थी और उम्मीदवारों को 22 मई तक आपत्तियां दर्ज कराने का मौका दिया गया था। वहीं, पीसीबी समूह की आंसर-की 13 मई को जारी हुई थी और 15 मई तक आपत्तियां स्वीकार की गई थीं। अब CET सेल प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा कर अंतिम परिणाम तैयार कर रहा है।

प्रवेश प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाएगा स्कोर

MHT CET का परिणाम राज्य के विभिन्न इंजीनियरिंग, फार्मेसी और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए निर्णायक माना जाता है। छात्रों की रैंक और कॉलेज आवंटन इसी स्कोर के आधार पर तय किया जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार, परिणाम जारी होने के बाद केंद्रीयकृत प्रवेश प्रक्रिया (CAP) शुरू होगी, जिसके तहत सीट आवंटन किया जाएगा।

तैयार रखें लॉगिन क्रेडेंशियल्स

रिजल्ट जारी होने के बाद वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक देखने को मिल सकता है। ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपना पंजीकृत ईमेल आईडी और पासवर्ड पहले से तैयार रखें।

ऐसे चेक करें MHT CET Result 2026

स्टेप 1. MHT CET की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर उपलब्ध MHT CET Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना पंजीकृत ईमेल आईडी और पासवर्ड दर्ज करें।

स्टेप 4. लॉगिन विवरण सबमिट करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर स्कोरकार्ड दिखाई देगा।

स्टेप 6. भविष्य के उपयोग के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

रिजल्ट के बाद शुरू होगी CAP काउंसलिंग

MHT CET 2026 परिणाम घोषित होने के बाद केंद्रीयकृत प्रवेश प्रक्रिया (CAP) का पूरा शेड्यूल जारी किया जाएगा। इसके तहत मेरिट लिस्ट, चॉइस फिलिंग, सीट आवंटन और प्रवेश से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तिथियां घोषित की जाएंगी। ऐसे में उम्मीदवारों को आधिकारिक अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है।

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